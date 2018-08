Los hermanos de Romina Fernández, muerta por un aborto clandestino: "A los pobres ni nos miran"

Tras el rechazo en el Senado al proyecto de ley para legalizar el aborto, se conocieron nuevos casos de mujeres que murieron al intentar practicarse un aborto clandestino. Ahora mismo, una mujer internada en Córdoba lucha en terapia intensiva para superar una grave infección. Primero se supo la historia de una joven llamada Elizabeth. Luego se conoció la de Romina Fernández, en Pilar. Quién sabe cuántos casos habrá de los que ni siquiera llegamos a enterarnos.

En diálogo con Página/12, por primera vez, hablaron los hermanos de Romina Fernández y cuentan que si se hubiese aprobado la ley, tal vez ahora no estarían llorando a su hermana.

"Cuando yo escuchaba en la tele a las mujeres que decían que la ley era más para las mujeres pobres que para las que tienen plata no lo entendía, me parecían excusas. Ahora lo entendía, y lo entendí a fondo", dice Ana Fernández, hermana de Romina, a quien enterraron el lunes pasado en un cementerio en Pilar.

Romina sufrió una infección generalizada.

Luego, Miguel, otro hermano, resume que el motivo de la muerte de Romina fue ser pobre. "Se murió porque era pobre. Porque los pobres no existimos, si hubiera tenido obra social se hubieran preocupado en revisarla, pero a los pobres ni nos miran. Yo también estaba en contra del aborto, hasta ahora", sumó y admitió que no estaba a favor de la práctica.

"Yo la entendía aunque no compartía, ahora la entiendo más aún. Es uan decisión de una, hay que saber eso. Y su cabeza, me la imagino. Porque tenía mucha carga emocional. Se había separado hacia poco del papá de Azul, la más chiquita, que tiene 2 años y pasó casi todo julio internada por neumonía. Mi hermana siempre con ella. Además nosotros perdimos a otro hermano y para ella fue muy duro, se deprimió mucho", explicó.

Cuando ocurren tragedias semejantes, el aturdimiento es tan grande que se complica pensar con claridad. Pero en un repaso de lo vivido antes de la pérdida de su hermana, Miguel comprendió algunas cosas. La periodista Marta Dillon le preguntó si pudo hablar con Romina y preguntarle cómo se había hecho el aborto y éste respondió: "Le pregunté qué había hecho y me dijo que 'Me lo saqué'. Nada más y no seguí. Ahora pienso que ella no habló más porque en la tele del cuarto pasando las discusiones en el Senado y ella escuchaba las cosas que se estaban diciendo y se quiso quedar callada. Porque la gente juzga sin saber, yo vi las redes sociales, las cosas que dicen de las mujeres que abortaron. Y no les importa que estén muertas", siguió Ana.

Romina tenía cuatro hijas.Y su hermana contó que ella tiene cuatro hijos varones y que recién luego de que nació el último hijo logró que le ligaran las trompas pese a que ya lo había solicitado en el parto anterior. "(...) cuando tuve el tercero me quise ligar las trompas y no me lo hicieron, no me quisieron hacer. Recién en el cuarto, como ya sabía que iba a cesárea, logré que me las ligaran. Y eso es porque soy pobre, si hubiera tenido obra social me la hacían porque facturan, estoy segura", afirmó Ana.

Las hermanas de Romina. Foto de Carolina Camps- Página/12.

En el relato, Ana también repasa que a su hermana no la revisaron en profundidad y hasta la diagnosticaron mal. "(...)Él me preguntó si sabía cómo se lo había hecho y le dije que me acaba de enterar, pero no me creía, me preguntó de cuánto estaba ¡y yo no sabía! Pero él me trataba como si le estuviera mintiendo, me dijo: “Acá vienen muriéndose y no te dicen que se hicieron un aborto”.(...)", añadió. Luego de esa noche, al día siguiente Romina se quejaba del dolor y Ana cuenta que llamó a la médica y que, sin tocarla siquiera, dijo que era la vesícula, que eran cólicos. "(...) le pusieran no sé que más, era como un cóctel lo que le pusieron en el suero. Y por suerte se durmió, pero se despertaba siempre con el mismo dolor", recuerda Ana que cuando le anunciaron que su hermana estaba en estado crítico mencionó el tema de la vesícula y los médicos obviaron dar explicaciones.

"Cuando pregunté por qué habían dicho eso de la vesícula me dijeron: “Eso ya pasó, ahora lo importante es tu hermana”. Me dijeron que pase a verla si quería y ni siquiera la reconocí, para mí no era, estaba hinchada, gigante, los ojos vidriosos, el pelo lleno de rulos. Esa no es, le dije al médico, pero él cerró los ojos y dijo: 'Sí, esa es Romina y ahora necesitamos un milagro'", citó.

Romina murió y su familia no obtuvo la historia clínica como pidieron. Creen que la dejaron morir, que la juzgaron por decidir sobre su cuerpo.

"Es la decisión de una, ahora yo entiendo que es la decisión de una. Se van dos vidas, como dicen algunos, pero se van dos porque hay gente juzgando, porque sino, no las dejarían morir", termina la nota y pese a su claro mensaje, en las redes los detractores del proyecto expresaron su opinión sobre los dichos realizados por Ana y Miguel.

Te estás olvidando del cuerpo al que matás en el aborto. Allí las mujeres no son víctimas sino victimarias. — A (@marispallanzi) 21 de agosto de 2018

Se murió por ser pobre??? Sabes cuanto cobran un aborto clandestino?? Si con esa plata compraba pastillas, un DIU o forros (ella o su pareja) hoy no estábamos hablando de esto. Esto es FALTA DE EDUCACIÓN, llanamente... — ChichoPincha (@AndresELP65) 21 de agosto de 2018

Se murió por hacerse un aborto, no por ser pobre. — CHEEEE! �� (@Pertinais) 21 de agosto de 2018

De todos modos, fueron más los mensajes de lo que están a favor de la legalización, que además de responder a cada opositor, apoyaron a la familia en su búsqueda de verdad y continuaron con su pedido de legalización para evitar más muertes de mujeres.