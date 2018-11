Los varones también tienen cáncer de mama: por qué es necesario ir al médico ante cualquier sospecha

El cáncer de mama en la Argentina es una de las enfermedades más terribles que puede aquejar a las mujeres y que año tras años, se cobra la vida de muchas de ellas. Sin embargo, en general no se sabe que los hombres no están exentos de sufrir esta patología, sino que muy por el contrario, pueden tenerla y detectarla cuando su estado ya es bastante avanzando.

Por esto mismo, BigBang habló con dos médicas mastólogas de la Sociedad Argentina de Mastología, quienes explicaron que aunque el porcentaje de hombres con cáncer de mama es bajo, la realidad es que existen muchos pacientes que están enfermos y que por desconocimiento llegan a la consulta tarde.

El cáncer de mama también aparece en hombres.

"Cada 100 mujeres que tienen cáncer de mama, hay un hombre que lo tiene. Al ser tan poco frecuente, se habla menos del tema y por esto mismo los hombres tienden a consultar tarde", indicó la doctora experta en mastología Carola Allemand, quien es además es miembro de la Sociedad Argentina de Mastología.

La médica del Hospital Italiano sostuvo que normalmente los varones ante la presencia de un nódulo suelen creer que no es nada malo, y como no se hacen los controles típico que las mujeres se realizan cada año porque para ellos no están indicados, muchas veces hasta suelen pensar que se trata de un golpe que con el paso del tiempo pasará.

Por esto mismo, Allemand mencionó que hay que estar atentos ante la aparición de un nódulo, hundimiento o secreción en el pezón, ya que estos cambios en las mamas pueden ser un llamado de atención ante la presencia de cáncer.

La presencia de bultos, el hundimiento de la mama o la secreción de los pezones son indicadores de que algo no anda bien.

"En general aparece como a los 60 años, y muchas veces cuando surge en varones puede ser que se trate de un cáncer hereditario. El cáncer de mama es esporádico, lo que significa que no se trae en los genes, pero hay un porcentaje menor que sí está en el ADN de cada uno, por lo que se puede hacer un estudio para investigar a la familia", precisó.

Del mismo modo, María Eugenia Azar, médica mastóloga y también miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, aclaró que los hombres no se tienen que hacer estudios de control porque la aparición de cáncer de mama en ellos es poco frecuente, aunque si hay muchos antecedentes de esta misma enfermedad en otros familiares lo mejor es consultar ante un médico para prevenir.

Si hay muchos antecedentes familiares lo mejor es hacer un control cada tanto.

En este sentido, la doctora especificó que los varones pueden atenderse con un médico clínico que los sabrá derivar ante cualquier situación extraña, o directamente pueden acudir a un mastólogo que es el especialista en mamas y quien sabe llevar adelante cualquier tipo de enfermedad que se presente en la zona.

"La consulta mas común que hacen los hombres es sobre el desarrollo de la glándula mamaria, pero eso no es cáncer. El cáncer de mama no duele, el hombre se puede encontrar con un bulto que no duele detrás del pezón, y eso provoca que generalmente el diagnóstico sea tardío, cuando ya hay muchos ganglios tomados", añadió.

Azar comentó que normalmente el tratamiento para el cáncer de mama es igual en el varón y en la mujer, aunque habitualmente en el caso de los hombres se saca todo el pecho y después, si es necesario, se hace tratamiento de quimioterapia.

La ginecomastia es una enfermedad muy común que tienen los hombres sobre todo mayores de edad.

"Ante cualquier bultito es bueno que consulten a su medico, y ahí se lo derivará a un mastólogo y se le hará una ecografía o mamografía. La mayoría de las veces las consultas son por ginecomastia (agrandamiento de los pechos), pero en pocos casos sí se puede encontrar un cáncer de mama", cerró Azar.

Por último, Carola Allemand dijo que la ginecomastia se da en hombres jóvenes o muy mayores que tienen más desarrollo de la glándula mamaria, y que muchas veces llegan a la consulta pensando que tienen algo malo, aunque esa patología no tiene nada que ver con la presencia de células cancerígenas.