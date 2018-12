Luis Carzoglio, luego de ser apartado por "mal desempeño": "Esto es un ataque al Poder Judicial"

Un jurado de enjuiciamiento bonaerense resolvió este martes en La Plata, por unanimidad, apartar por 90 días de manera preventiva al juez de Avellaneda Luis Carzoglio por “mal desempeño de sus funciones”, y al camarista del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Martín Ordoqui, acusado en una causa en la que se investiga a una megabanda.

Entre las causas por las que Carzoglio fue apartado figuran haber dictado una orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha, lo que provocó la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas conexas, así como también haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.

La denuncia contra Carzoglio fue presentada por el Procurador bonaerense, Julio Conte Grand, por presuntas irregularidades en el desempeño de su función, acusación que no puso en tela de juicio la actuación del magistrado en la causa contra el sindicalista camionero Pablo Moyano, por presunta asociación ilícita en perjuicio del Club Atlético Independiente.

Carzoglio acumuló varias denuncias por amparos sin sorteos, órdenes de allanamientos sin fecha e intervención como intermediario entre imputados con salidas laborales y empresas privadas. “Esto es un ataque a la investidura de un juez, un ataque al Poder Judicial”, dijo el magistrado.

Durante una conferencia de prensa que brindó en el Polo Judicial de Avellaneda, Carzoglio se mostró indignado y aseguró que esta medida pone en duda “la capacidad, la idoneidad y la legitimidad” de todos aquellos que ocupan un cargo en el Poder Judicial.

“El que está acá es un juez que no recibió el cargo por capricho. Lo hizo después de dar examen, tras estar ternado para otras jerarquías del Poder Judicial. Esto es para dar la cara, no como otros que no la dan, frente al ataque del que soy objeto desde ese ´afortunado´ 16 de octubre”, dijo.

Y cerró: “Ese día que marcó un antes y un después en mi vida. Estoy en el camino correcto y voy a seguir por acá asumiendo los riesgos que determina tomar este tipo de decisiones y enfrentar este tipo de poderes”. El 16 de octubre, Carzoglio rechazó el pedido de detención de Pablo Moyano, acusado de liderar una asociación ilícita, que había elevado el fiscal Sebastián Scalera.

Por otro lado, el jurado se reunió para resolver la situación del camarista del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Martín Ordoqui, uno de los imputados en la causa que investiga a una megabanda integrada por policías, delincuentes y funcionarios judiciales, entre ellos, el detenido ex magistrado penal de La Plata, César Melazo.

Ordoqui está acusado de los delitos de "tráfico de influencias y de asociación ilícita" y no se ordenó su detención por poseer fueros como juez. Sin embargo, en agosto último, la Suprema Corte de Justicia provincial lo apartó de sus funciones y le otorgó una licencia por 90 días.

El juez tiene tres denuncias en su contra, dos de ellas Conte Grand, quien consideró que el camarista "habría incurrido en conductas de extrema gravedad que menoscaban el normal y adecuado funcionamiento de suministro de Administración de Justicia".

Una fuente judicial confirmó que "el jurado resolvió el apartamiento de Ordoqui por 90 días, en tanto prosigue el jury para evaluar si incurrió en los delitos e inconductas de que se lo acusa". "Tanto Ordoqui como Carzoglio presentaron por escrito su descargo", señalaron