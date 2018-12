1 /10 Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas Macri-Awada en las redes: por qué se nota que sus fotos son mucho más planificadas que espontáneas

El presidente Mauricio Macri es el mandatario latinoamericano más seguido en Instagram, con 911 mil seguidores, por delante del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de Paraguay, Mario Benítez, quienes cuentan con más de medio millón de seguidores.

A partir del 1 de enero de 2019, cuando asuma Jair Bolsonaro en Brasil, Macri perderá ese lugar. Es que el brasileño cuenta con 7,9 millones de seguidores en la red social. Los datos los reveló la agencia de comunicaciones Burson Cohn & Wolfe, el informe 2018 World Leaders on Instagram, que analiza la actividad de las 426 cuentas de jefes de estado.

Es claro que Macri intenta desde sus redes sociales calmar el malhumor o desviar la atención de los detractores. Más allá de los números, en cada publicación de su cuenta como la de Juliana, la primera dama, son visibles los hilos de la estrategia.

La especialista Daniela Auk, es estratega en Imagen, Comunicación y Branding Político analizó las imágenes que más dieron que hablar durante el 2018.

"Haciendo un análisis, de atrás para adelante, en diciembre lo vimos descansando en Villa la Angostura en una situación casual para el resto de los mortales. Pero para ser un mandatario puede ser parte de un mensaje. Cuesta creer porque en las redes sociales se despliegan muchas líneas de comunicación. Si bien su atuendo era informal también era muy cuidado, tanto en paleta de colores como en accesorios de moda como las sandalias Crocs que llevaba puestas, haciendo notar más aún sus delgadísimas piernas", inicia el repaso la experta y como recomendación, asegura que no debe sumar más fotos de ese estilo.

Las piernas del presidente fueron cuestionadas por su delgadez.

"Como consultora en imagen política les aconsejaría que dejen este tipo de fotos provocadas y donde siempre queda un cabo suelto. Ya nadie vota por las aceitunas, la huerta, o los juegos con Antonia", remarca.

Otra de las fotos de Macri que analizó Aruj es en la que se lo ve junto a la primera dama visitando a una policía que había sido baleada en San Justo.

"El gesto es muy noble gesto, muy atinado. Pero se nota el armado al sumar a Juliana sobraba en la imagen y el fotógrafo también. Creo que la mejor imagen sería no lucrar con el dolor ajeno, o sea, visita sí, foto no en esos casos. No es necesario", sentenció.

Pero no sólo el presidente suma sus estrategias. También se suma el poder de la primera dama en las redes. En el caso de Awada, abundan las sonrisas, los diseños y las postales familiares soñadas. Aunque, no por ello logra ser más disimulada en la intención de las publicaciones.

"Mucho más glamorosa fue la foto del cumpleaños de Juliana Awada en familia. El detalle fue que fue una de las pocas veces donde pudimos ver a su hija mayor, fruto de su matrimonio anterior. Sin mostrar el rostro pero en escena, de a poco van construyendo la imagen de una familia real, entre los hijos de ambos y Antonia, fruto de su relación", añadió.

EL 25 DE MAYO

En la fecha patria, la familia presidencial recorrió los jardines de olivos con rigurosa escarapela. De la mano, con Antonia y una sonrisa amplia nos demostraron que son una familia feliz. Dos detalles: faltaba Balcarce, falta desde hace tanto que no no se sabe si tiene relación con los Macri. Segundo: los tacones de las botas de la primera dama de más de 10 cm no serían la mejor opción para la caminata.

En la semana del G20, también generó miles de comentarios una foto en la que se ve a la primera dama repasando su discurso en Olivos. "Gustó mucho porque está con los ojotas, Jeans y camisa blanca, bien net. El pelo, manos y pies impecables, el maquillaje perfecto estilo nude, como suele usarlo. Ahora, repasar el discurso, no le suena a algo que escribieron por ella y repetirá de memoria. ¿Será esto lo más adecuado para mostrar? No se lo recomiendo", analizó Aruj.

En conclusión, las imágenes es que comunican por sí solas, el impacto puede no ser real pero eso ocurre con la imagen, son sólo percepciones y los consultores saben que lo que el ciudadano percibe es lo que vale. "La estrategia presidencial fue decodificada por los argentinos, pero logra mantener cierta parte de sus seguidores convencidos de su "naturalidad. Hay mucha tela para cortar y en sus redes está todo a la vista. Que cada uno saque sus conclusiones", resumió la experta.