Maestros porteños y bonaerenses se suman al paro por las muertes en la escuela de Moreno

La muerte de la vicedirectora y un auxiliar en la escuela N° 49 Nicolás Avellaneda de Moreno por la explosión de una garrafa de gas, llevó al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) a convocar a un paro general docente en la provincia para este viernes. En las últimas horas se sumaron los docentes porteños luego que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se plegara a la medida.

"Hoy la escuela pública está de luto. El cruel abandono en que el Gobierno provincial ha decidido dejar a las escuelas bonaerenses llegó a su límite más trágico: la muerte de dos trabajadores de la educación", puede leerse en el comunicado en el cual anunciaron la medida de fuerza.

Allí, el gremio hizo "absoluta responsable" a María Eugenia Vidal y a todo su equipo de funcionarios de "ésto que no es una tragedia, sino que es producto del abandono y es la desidia".

"Paramos porque no se pueden dejar pasar estas dos muertes provocadas por la desidia y desinversión en educación. Debe ser un llamado de atención para que nunca más una escuela llegue a esas condiciones de inseguridad porque se ignoraron durante un año los pedidos de reparación. No puede haber otra prioridad presupuestaria que cuidar las vidas de los que día a día le ponen el cuerpo a educar. No hay ajuste fiscal que valga más que la vida de Sandra y Rubén. No hay restricciones de gasto público que estén por encima de la vida de los 400 niños que se salvaron por 15 minutos", expresó la Unión de Trabajadores de la Educación UTE en un comunicado.

Denuncia penal

Roberto Baradel, titular del gremio, visitó el colegio momentos después de la tragedia y anunció que se realizará una denuncia penal para que se investigue a los responsables de la explosión. "Estas muertes no van a quedar impunes", aseguró.

"Hay que declarar la emergencia educativa en la provincia e inspeccionar todas las escuelas", pidió el titular de SUTEBA. "La hija del presidente y los hijos de la gobernadora no van a la escuela pública. Tengan la plena seguridad de que si asi fuera, estarían de punta en blanco y no tendrían que sufrir este riesgo".

"No pueden decir que no saben, primero porque tienen la responsabilidad de gobernar y segundo porque los gremios se lo hicimos saber", agregó Baradel en diálogo con Radio AM 750.