Maradona dijo que Burlando "se droga" y el abogado lo invitó a pelear: "A ver si se anima conmigo"

Fiel a su estilo provocador, a la hora de hablar sobre las causas que le inicio a Claudia Villafañe, Diego Armando Maradona le dedicó algunas muy fuertes palabras a Fernando Burlando, abogado de la ex mujer de El Diez. “Qué me va a decir Burlando a mí si él se drogaba conmigo. Que no se haga el pelot…Pregúntale a Burlando cuántas operaciones tiene”, disparó el ex futbolista.

En diálogo con el programa Confrontados, Maradona –que además puso en duda su casamiento con Rocío Oliva- remarcó que el letrado “está todo hinchado por todas las operaciones que se hizo en la cara: oreja, pómulo y la nariz. ¡Mirá la nariz de Burlando ahora y la del caso Coppola. Lamentablemente, a Burlando lo conocí en el juicio de (Guillermo) Coppola”, explicó.

Fernando Burlando se enojó al escuchar a Maradona.

Frente a esto, Burlando enfureció al escuchar a El Diez, aseguró que lo llevará ante la Justicia y lo desafió a decirle todo lo que piensa en la cara. ''Si tiene huevos, si es tan compadrito y caga a trompadas a todos, bueno a ver si se anima conmigo’’; disparó el mediático abogado.

En su descargo, Burlando se mostró indignado y muy molesto con la afirmación de Diego, la cual aseguraba que el letrado se “drogaba” con a él. “Yo no lo voy agredir al bolu….ya pedí una mediación y lo voy a notificar”, detalló.

Y siguió: “Te juro que el único que agarraba y tenía huevos para decirle que ´no´ era yo. El único que trató que deje la falopa fui yo. Y Guillermo (Coppola) un poco. Cómo va a decir que tomo falopa con él, ni siquiera tomo alcohol. ¿Cómo va a decir que tomo falopa?”.

Por último, Burlando señaló que Maradona está “chiflado” y aseguró que es un “papelón” que se lo acuse de esto. “Ando siempre con criaturas, con las criaturas de mis amigos, es un papelón. Está re chiflado”, sentenció.