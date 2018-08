Maradona, lapidario con Tevez: "Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos"

Siempre que Maradona brinda una entrevista a solas genera polémica y esta vez no fue la excepción. En diálogo con el diario Olé, el Diez contó que ve muy macrista a Tevez.

El ídolo no usó el filtro.

"Lo veo muy macrista, muy boludo a Carlitos. Si es macrista, ya no es más el jugador del pueblo. Si me dicen que es el de siempre, el que yo conozco, lo voy a seguir bancando, como hice hasta ahora. No hablé con él todavía desde que volví a la Argentina, lo tengo que ir a ver, quiero ir a comer un asado porque se lo prometí. Así que espero verlo como siempre, no macrista, porque sino... En cuanto a lo deportivo, debe ponerse bien físicamente, para saltar del banco y rematar los partidos con su experiencia. Es un gran jugador para aprovechar después de que los titulares hayan cansado a los rivales. Con la experiencia que tiene, cuando él se mete entre los centrales no falla nunca", sostuvo.

Luego de referirse a Tevez y su vinculación con el presidente, Maradona también opinó sobre cómo ve la situación actual del país.

"Muy mal, veo todos los días aumentos de tarifas, de transportes, de esto, de lo otro. Veo que la gente no puede comer, que no llega a fin de mes. La inflación está por las nubes, con sueldos viejos y tarifas nuevas. Me parece que Macri no entendió nunca qué significa ser argentino", lanzó. Pero no se detuvo. "Él vivió toda la vida en Europa o se iba de vacaciones a Brasil, no sé... Porque hay que acordarse de cuando fue a La Boca y dijo "fango" mientras estaba pisando el barro. Barro, barro, es barro... Es tierra y agua, se forma cuando llueve, pero él no lo conoce", explicó y con leer su declaración resulta sencillo imaginarlo intenso como suele ser al hablar.

"Aparte fijate que no sabe leer, yo leo mejor que él y estudié en la General San Martín de Fiorito"

La frutilla del postre llega en la parte en la que Maradona afirma que lee mejor que el presidente. "Aparte fijate que no sabe leer, yo leo mejor que él y estudié en la General San Martín de Fiorito. Lo que pasa es que el nene de papá también puede ir pasando de grado llevando un día al padre al colegio...", sentenció.

Como si fuera poco, el periodista le preguntó qué opinaba sobre el elogio de Macri para Almirón, como candidato para la Selección.

Maradona no se contuvo y se indignó. "Pero dejate de joder. ¿De dónde sacó Macri que podía postular a Almirón para la Selección? Seamos serios. No se pueden creer las cosas que tenemos que escuchar los argentinos", disparó Diego.

Para terminar, el ex ídolo de Boca recordó cuando estuvo en el club y afirmó, en aquel momento, que Macri al frente del club era un cartonero. Pero aclaró que no piensa más de esa manera.

"No. Macri ya no es más un cartonero porque ahora tiene la responsabilidad de una familia, pero tiene la irresponsabilidad de gobernar un país", finalizó.