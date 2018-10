Maradona, otra vez contra Macri: "Es un De la Rúa y medio"

La comparación seguro no le gustó a Macri.

Ya pasaron los días en que le decía el Cartonero Báez o que se le escapó la tortuga o le tomaba la leche al gato. Pero lo que no pasó es la enemistad que Diego Maradona siente por el presidente Mauricio Macri, que viene de los días agitados de Boca.

Otros tiempos, cuando podían hablar cara a cara.

"A la gente la veo dormida porque creo que esto que está haciendo Macri es un De la Rúa y medio, sin lugar a dudas. Los tendrá hechizados, los tendrá engañados, porque yo, que no estoy en Argentina, hablo con mis hermanas y ellas no pueden llegar a fin de mes", le dijo el DT de Dorados de Sinaloa, México, a Infobae.

Feliz, festejando con sus dirigidos.

"Eso te jode porque 'Cambiemos', aceptémoslo pero cambiemos para bien, no cambiemos para que choreén tranquilo. Para que le digas a la policía 'están choreando en Burzaco' y después sacás la plata por Avellaneda. Eso me tiene muy mal. Y me parece que estamos como dormidos, tratando de que pase y no va a pasar esto. Ellos ponen a sus amigos en lugares estratégicos y no se puede hacer nada", dijo Diego.