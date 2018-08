Marcharon a la Casa de la Provincia por el caso de Liz, muerta a los 24 años por un aborto

Después de que los Senadores votaran en contra de la legalización del aborto en la Argentina, este martes una joven de 24 años falleció en el hospital Belgrano luego de haberse practicado un aborto clandestino con un tallo de perejil.

Por lo ocurrido con Elizabeth, conocida como "Liz", el colectivo #Niunamenos convocó a una marcha frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ya que antes de la votación en el Congreso la gobernadora María Eugenia Vidal dijo que se iba a sentir más aliviada si no salía la ley.

Así, en reclamo de su postura, y por la reciente muerte de la joven, cientos de mujeres se presentaron esta tarde en Callao al 200 para hacer visible su dolor y su descontento.

Manifestantes se agruparon frente a la Casa de la Provincia de Bs.As para reclamar por las muertes por abortos clandestinos.

Entre banderas y cantos, muchos pidieron una vez más por el aborto legal, seguro y gratuito, al mismo tiempo que solicitaron justicia por la muerte de "Liz".

Sobre esto, la diputada Romina del Plá explicó en diálogo con BigBang que lo que pasó con "Liz" no la sorprende, ya que en la madrugada del 9 de agosto le explicaron a los senadores que si votaban en contra se iban a convertir en los responsables de "cada una de las muertes" por abortos clandestinos.

"Acá ya tenemos una muerte. Hoy estamos acá porque justamente Vidal es responsable de esto, porque su ministro de Salud acaba de justificar y ratificar que la provincia de Buenos Aires va a seguir con un protocolo de interrupción legal del embarazo totalmente restrictivo", aclaró.

#ElSenadoEsResponsable Prenden velas por Liz en La casa de la Provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/QVKPzzdKQl — Malena Montes (@Dracasan) 14 de agosto de 2018

Ahora @RominaDelPla en la casa de la provincia de Buenos Aires: "Liz y todas las compañeras muertas seran nuestra bandera en esta lucha que seguira hasta conseguir el aborto legal" pic.twitter.com/E58wmoYltT — Rosy (@ro_lacasazul) 14 de agosto de 2018

Además, agregó que exige educación sexual obligatoria y un protocolo nacional de interrupción del embarazo que se aplique a todas las provincias. "Los que no adhieren a este protocolo claramente están a favor de las muertes de mujeres por aborto", cerró.

Antes de terminar con el reclamo, los presentes prendieron velas para recordar a Elizabeth, y en medio de un fuerte operativo de seguridad, pidieron justicia.

#ElSenadoEsReponsable del femicidio por aborto clandestino de Liz. Tenía 24 años y dos hijes. Vinimos a pedir respuestas a la Casa de la Provincia de Buenos Aires pic.twitter.com/vnme5rbz9P — Malena Montes (@Dracasan) 14 de agosto de 2018 #AHORA • Manifestación frente e la Casa de la Provincia de Bs As en repudio a @mariuvidal x su postura antiaborto al conocerse la muerte de Elizabeth, una mujer de 24 años q murió con un tallo de perejil en el útero x intentar realizarse un aborto clandestino. #AbortoLegalYA pic.twitter.com/Ivc4xl2a13 — Y ahora que estamos juntas (@yahoraque750) 14 de agosto de 2018

Antes, Marta Dillon, del colectivo #Niunamenos, había dicho a BigBang que estaba furiosa por lo que había ocurrido en el Senado, y muy molesta por las palabras de la gobernadora.

"Justo en la provincia que gobierna Vidal, que se saca fotos con los antiderechos, que vive en un centro clandestino de detención, otra muerte por aborto clandestino. Que dejen de apropiarse de la palabra "Vida". No se puede decir que no cambiar nada en relación a los derechos de las mujeres y personas gestantes da alivio, como dijo antes del 8A, porque no es alivio, es muerte lo que provoca", aseguró.