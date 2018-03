Marcos Di Palma y su bestial opinión sobre el aborto: "Hay que enseñarles a los chicos a que culeen bien"

El ex piloto de Turismo Carretera y actual diputado provincial Marcos Di Palma dio su punto de vista acerca de la despenalización del aborto con frases poco felices. Se manifestó a favor del aborto en casos de violación -que la ley vigente ya permite- pero pidió que se enseñe a los jóvenes a tener relaciones sexuales para evitarlo.

Marcos Di Palma, otra vez generó polémica.

"Yo creo que debemos insistir con educación porque estoy a favor de la vida, pero si viene una mujer y me dice vino un tipo que yo no lo quería ni ver y me violó, estoy de acuerdo en esa parte pero ir a hacer una vida y tirarla como nada yo no estoy para nada de acuerdo", dijo Di Palma , como si estuviera en el bar con sus amigos y no fuera un diputado provincial.

No conforme, intentó profundizar su pensamiento: "Pero, si a los chicos les vamos a enseñar que culeen tranquilos, dejen embarazados a todo el mundo, total después vas con una aspiradora y te lo saco, me parece que es algo ilógico. Hay que enseñarles a los chicos a que culeen bien, que se pongan condones, forros, como lo quieran llamar", dijo sin inmutarse.