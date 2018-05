Masturbación, misoginia y maltratos: las denuncias contra un docente de Tucumán

Un grupo de estudiantes de odontología de la Universidad Nacional de Tucumán tomó la cátedra de Anatomía por el mediodía. La protesta se llamó "El Ruidazo". No hubo clases y el examen que debían rendir hoy fue suspendido. Según se difundió en los medios locales, el objetivo de la acción de los estudiantes era impedir que un docente acusado de malos tratos y discriminación a las alumnas vuelva a dictar clases, hasta tanto se investigue la situación. A eso se le sumó el relato de una alumna que soportó situaciones de acoso sexual dentro de la universidad.

Eduardo Hassan.

Se trata de Eduardo Hassan, quien fue finalmente retirado de su cargo. Era el titular de la cátedra de Odontología de la Universidad. En los medios locales brindó una entrevista y negó las acusaciones. "Niego terminantemente que sea audio sea mío. Jamás, en los 30 años que tengo de docente, se me cruzó ni se me va a cruzar agraviar a una mujer, ni a un alumno por el color de piel o por inclinaciones políticas o religiosas", aseguró, pese a que circula un audio en el que se lo escucharía pronunciar esa frase.

Sobre su defensa, varios alumnos salieron al cruce. “Los comentarios del profesor eran vox populi en los pasillos de la Facultad”, afirmó Bruno Ruiz, un alumno consultado por el diario El Tucumano. Según relata Ruiz, Hassan fue denunciado con anterioridad por otros hechos en el que habría maltratado a otros estudiantes, pero no obtuvieron respuesta por parte de las autoridades.

Hassan niega las acusaciones.

"Hace tiempo denunciamos esta clase de comentarios y abusos en la cátedra de Anatomía. Sin embargo, las autoridades no tomaron cartas en el asunto porque querían esperar que haya una denuncia formal contra el docente. Quienes sufrieron los maltratos no se animan a denunciar por miedo a quedar 'marcados' o no aprobar más la materia”, contó. A estos hostigamientos se le suman más relatos. Aparecieron otras denuncias más en su contra y de mayor gravedad.

En las redes sociales comenzaron a sumarse las voces de varias ex estudiantes que relatan situaciones de abuso, acoso y maltrato por parte del docente.

Un docente de la fac de odontología le dijo a sus alumnas que no entendía que hacían ahí, que se vayan a su casa porque las mujeres tienen 4 neuronas, una para cada hornalla

HASTA CUANDO VAN A SEGUIR ENSEÑANDO ESTOS VIEJOS NEFASTOS?!?!?! — Maru (@Marumhy) 3 de mayo de 2018

Hay hechos que son del año 1999 y otros más actuales. Los más recientes sucedieron a comienzos de mayo y todos tienen en común que fueron realizados dentro de la Universidad.

"Siempre me hacía pasar a rendir última el oral, ciando mis compañeros se habían retirado. Él no me tomaba la lección. Me hacía sentarmea en los bancos de hierro que no tenían respaldo. Se apoyaba en el escritorio, me pedía que me pare frente a él. Se bajaba los pantalones y se masturbaba", así repasa su historia una ex alumna, que prefiere no brindar su nombre.

"Él gozaba de ver mi cara de terror cuando veía esta situación. Cuando terminaba, me decía que me podía ir y que luego iba a ver si me aprobaba o no", dijo en el primero de los cuatro audios en el que compartió lo que debió soportar. La difusión de su relato fue realizada desde la cuenta de Twitter de una estudiante actual de la carrera.

Testimonio de una chica de odontología,que denunció al profesor hace 16 años



BASTA DE ABUSO Y ACOSO EN LA FAC DE ODONTOLOGÍA UNT pic.twitter.com/25wb8sRzrN — Maru (@Marumhy) 11 de mayo de 2018

El acoso se repitió. La misma situación la sufrió varias veces y en distintos lugares de la facultad, incluso en el estacionamiento. "Él tenía un auto color rojo y da la casualidad que cuando salia de las clases me lo encontraba en su auto, estacionado cerca del mío. Me miraba y se masturbaba. Yo lo enfrenté, pero me decía que nadie me iba a creer. Que él era docente y yo sólo una alumna. Esto pasó hace 16 años. Y llegué a pensar que era mi culpa, o que iba provocativa pero nada que ver", sumó con un cierto alivio al saber que finalmente puede contar lo que padeció.

"Este tipo hizo mucho daño, yo espero que con todos estos casos de abusos denunciados haya justicia. Espero eso. Que se animen a denunciar. Al principio me costó mucho entender la gravedad de la situación que estaba viviendo. Me animé a contar lo que padecí a un grupo de personas cercanas a mi. Me escucharon y me creyeron. En su momento hablé con autoridades de la facultad pero no hicieron nada al respecto", se lamentó.

Al respecto, Hassan insistió con que las acusaciones son falsas y realizadas por un grupo de alumnos de manera anónima que buscan ensuciar su nombre. "Me gustaría que digan sus nombre y que no quede mi nombre ensuciado en las redes sociales", declaró en una nota televisiva.

Ante las denuncias públicas, las autoridades de la universidad apartaron del cargo a Hassan para iniciar una investigación. Mientras tanto, los alumnos no asistirán a clases en el día de hoy y resolverán cómo siguen con su reclamo.