Matan a una chica en un escrache a un pedófilo: violación de menores en rituales umbanda y VIH

Melody Mata tenía 17 años y había decidido junto a su novio, de nombre Iván y de la misma edad, ir a un escrache en la calle Albarracín al 4600, en la localidad de Ezpeleta. Allí vive un hombre que fue denunciado en la Comisaría de la Mujer, de Quilmes, por el presunto abuso sexual de los hijos de su ex pareja –tres nenas 4, 5, y 7 años- sobrinas del novio de la adolescente.

Melody fue asesinada de un tiro en la espalda.

En medio de los insultos por parte del numeroso grupo que decidió escrachar al supuesto violador, la joven de 17 años recibió un tiro en la espalda por parte de los vecinos de la zona que terminó con su vida en el acto. “Fuimos a escracharlo y salieron personas de enfrente, donde había árboles, a los tiros”, contó Iván, el novio de Melody.

Según detalló el joven en diálogo con TN, al escuchar los tiros, tanto él como Melody comenzaron a correr junto a Vanesa, la madre de Iván. “A Melody le pegaron un tiró que le dio en el pulmón y en el corazón. Era gente del barrio, tenían pistolas y escopetas. Empezaron a tirar a matar. Nos dijeron que ´corramos del barrio´ y nos empezaron a insultar”, relató el adolescente.

Por otra parte, la suegra de Melody contó que la joven llegó a avisar que uno de los proyectiles le había dado en la espalda. “Melody me dijo que le habían dado en la espalda y yo pensé que me lo decía del susto. Yo le dije que corriera y me dijo que la deje ahí. Los que tiraban gritaron ´le dimos a uno´. Ella cayó y salí a buscar una ambulancia”, relató, entre lágrimas, la mujer.

En ese contexto, Vanesa remarcó el hecho de que el disparo le dio en el pulmón y en el corazón y señaló que finalmente la adolescente murió al instante. “Se ahogó con su propia sangre. Tiraron a matar, siguieron tirando a pesar de que le dieron a Melody”, contó.

Según reveló Vanesa, Melody decidió salir en defensa de las nenas porque su padrastro la había abusado durante su niñez: “Ella fue a defender a las nenas porque ella también había sido abusada por su padrastro. La madre nunca le creyó y quiso pedir Justicia porque su mamá nunca le creyó”.

La adolescente de 17 años cayó desvanecida en la esquina de Paraguay y Ricardo Rojas, en el barrio Parque Calchaquí, al sur del Gran Buenos Aires. Por el crimen, fue detenido un vecino que vive a pocos metros de la casa del acusado por violación de menores.

Se trata de Ariel Alejandro Galinde, de 25 años. Su padre, de 50 años, intentó ocultar a su hijo, por lo que fue imputado por “encubrimiento”. “A nosotros la justicia no nos dice nada. Nosotros queremos ir a identificar a los que agarraron, porque era más de uno”, dijo Iván.

En la casa de los Galinde hallaron una vaina servida calibre 32, la cual coincidente con el tipo de disparo que recibió la víctima. Los investigadores sostienen que los encargados de ahuyentar a base de disparos a quienes decidieron escrachar al presunto violador son vecinos y amigos del acusado.

Por ahora, la policía busca a dos prófugos -padrastro y un amigo- denunciados por “Abuso sexual gravemente ultrajante” de las nenas. Jacinto Yen, el padre de las pequeñas, sostuvo que las nenas fueron violadas por su padrastro y un amigo en rituales en un templo Umbanda.

El abuso de los menores fue confirmado por psicólogos y médicos. Además, hay un nene de 9 años que se encuentra de estado de shock y que podría ser víctima. “Me enteré del abuso de mis hijas por mi cuñado. Me comentaron que se quebraron y que el médico determinó la violación”, dijo Yen y remarcó que las violaciones son sucedieron en la casa de su ex mujer.

“Aparentemente, ocurrieron en los templos tipo macumba. En medio de la religión Umbanda. Yo ya tenía noticias de él (del presunto violador). Me enteré que había estado detenido por violación. Las nenas dieron detalles de todo. Está todo comprobado y pedí el custodio de las nenas. Pero el juzgado me dijeron que no podía hacer nada”, cerró el papá de las nenas.

Según señaló Yen, el acusado por abuso sexual de menores es portador de VIH, el virus del sida, por lo que a las nenas ya se les hicieron los análisis correspondientes. “Le dieron medicación, el hicieron los análisis y hay que esperar el resultado. Seguro las contagió, esperemos que no”, cerró.