Memes, saludos y promociones: los posteos más llamativos por el Día del Amigo

Como cada 20 de julio se celebra el Día del Amigo en conmemoración de la llegada del hombre a la Luna en 1969. Los famosos y algunas otras personalidades sumaron sus mensajes en las redes. Abundaron los memes y algunos hicieron comentarios muy particulares.

Todos quieren celebrar.

Antes de comenzar con las celebrities, algunos de los memes que circulan generan mucha ternura y no faltan los que provocan risa. Y no faltaron las clásicas fotos de figuras reconocidas que ya no volverán a saludarse en este día.

Entre los políticos se puede mencionar a Elisa Carrió quien deseó un feliz día desde su cuenta de Twitter y hasta sumó un emoticon.

¡Feliz Día del Amigo! �� — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 20 de julio de 2018

Luego Nik también quiso saludar a su gran amigo Gaturro.