Metió al perro en el lavarropas, lo subió a Instagram y no paran de llegarle amenazas de muerte

Las redes sociales pueden convertirse en un arma de doble filo sino se utilizan como corresponde. Y esto lo sabe muy bien Tamara Rotman, una joven de Entre Ríos que compartió en su cuenta de Instagram una polémica secuencia que despertó las furiosas críticas de gran parte de sus seguidores y que, además, derivó en amenazas de muerte.

div> div>

Todo ocurrió cuando Tamara publicó en su perfil de la red social un video en el que se veía a su perro en el lavarropas. En las imágenes se observaba como su pequeño West Highland Terrier de nombre Cuco, muy asustado, intentaba salir del aparato por sus propios medios.

El video estuvo acompañado por la frase: “¿Va a tener traumas de grande?”, lo que provocó la furia de los internautas. Y es que pese a que Tamara borró su publicación cuando comenzó a recibir insultos, el video se hizo viral, por lo que la joven tuvo que salir a aclarar la situación.

Tamara junto a Cuco.

En un extenso comunicado, donde contó que muchísimas personas le desearon la muerte y hasta que sea violada en la calle, la dueña de Cuco aclaró que “ama con su vida” al can y advirtió que solo se trató de una inocente broma que salió mal. “Tengo un perrito que se llama Cuco, lo amo con mi vida y la gente que me conoce lo sabe muy bien”, explicó.

El descargo de Tamara.

Y continuó: “Doy la vida y mucho más por él. Ayer subí una historia suya en el lavarropas que muchas personas malinterpretaron; está bien, no me conocen, puede pasar. Entiendo que quizás algunos les pareció un video fuerte pero esas no eran las intenciones. Ni yo ni Cuco sentimos esa agresión de la que tanto se habla. El perro no estuvo más de 10 segundos ahí adentro…”.

En su descargo, Tamara explicó que el lavarropas estaba “apagado” y señaló que en el video se veía cómo salía los pocos segundos. “Fue una picardía que no pensé que iba a tener estas consecuencias. De todos modos, quiero disculparme con la gente que pensó que fue demasiado. La persona que quiera denunciar está en su derecho, sé que tengo todo a mi favor…”, remarcó.

Los perros de la joven de Entre Rios.

Por último, la joven señaló que pensó en cerrar su cuenta de Instagram debido a los insultos, pero decidió hacer su descargo dado a que le siguen llegando amenazas anónimas por distintos medios de comunicación. “No me paran de llegar amenazas agresivas deseando tanto muerte como violación, lo mejor es hablar y aclarar la situación”, cerró.