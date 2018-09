"Mi plan no era este y no esperaba sentirme así": Laurita, conmovida por su romance con Cabré

El rumor de una supuesta relación amorosa entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré empezó a aparecer hace unos meses, aunque la confirmación recién se dio ayer a la noche en el certamen Bailando por un sueño, donde la bailarina, y ahora también jurado, optó por decir que ambos "estaban muy bien". Luego de la repercusión que tuvo la noticia, la rubia aprovechó el espacio que tiene en su programa de radio en Vale 97.5, y se tomó unos minutos para explicar que el romance empezó mucho después de su separación con Federico Bal, y que afortunadamente, las cosas marchan muy bien.

Según le contó la bailarina a su compañero de radio Marcelo D'Alessio, el amor surgió después de que Sugar terminara su temporada, en el pasado mes de julio.

"Yo iba a trabajar y, de verdad, ahí no tenía ningún tipo de vínculo extra ni con él (Nicolás) ni con nadie de la obra. Que no hubiese estado mal, pero no sucedió. Y me parece bien aclararlo, más que nada porque yo también estaba en una etapa de transición. Me estaba separando (de Federico Bal) y mi cabeza estaba ahí", aclaró.

Laurita Fernández empezó en Sugar en abril de este año.

Luego de haber dejado en claro esta situación, Laurita Fernández comentó que después de separarse imaginó que iba a estar "negada por mucho tiempo" a comenzar una relación, aunque el amor con Cabré la sorprendió.

"No me esperaba hoy sentirme bien. No esperaba sentirme de esta manera. No busqué nada. De hecho, mi plan era completamente diferente. Pero hoy me encuentro de esta manera y es el estado más lindo en el que puedo estar", dijo y sumó: " Por eso, cuando me preguntan cómo me siento, digo que muy bien. Se dio de encontrar a quien me haga sentir bien y a quien yo pueda hacer sentir bien también".

Por último, la bailarina se animó a dar detalles de su vínculo, y en un plano más íntimo, contó que tiene una relación muy hablada con el actor, porque aprendió a ser "más expresiva".

"Antes yo era mucho más cerrada y me costaba poner en palabras cosas que sentía. Pero el tiempo me fue haciendo cambiar, crecer y evolucionar. Y creo que de eso se trata", cerró.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré se conocieron en abril, cuando Griselda Siciliani abandonó la obra de teatro Sugar, y en su lugar entró la rubia. Aunque desde el principio la bailarina negó que existiera un acercamiento con su compañero, la realidad es que ahora que el espectáculo terminó y no está en cartelera, la pareja se animó a hacer público el romance.