"Mi rol no es juzgar": Mariana Fabbiani se defendió de las críticas por entrevistar a Nahir Galarza

Mariana Fabbiani logró entrevistar a Nahir Galarza en un encuentro pensado para la televisión. El mano a mano tuvo lugar en la escuela del Penal de Mujeres de Paraná. En la sala en la que habló con la condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, había dos camarógrafos, dos productores y la conductora de El Diario de Mariana.

La conductora admitió que se movilizó al ingresar a la cárcel.

Pese a la ola de críticas y mensajes negativos contra Fabbiani, la figura de El Trece aseguró que le interesaba conocer la historia de la joven. "El objetivo siempre debe ser poder bucear en esa personalidad compleja, tratar de conocerla más, buscar la verdad y no juzgar. Porque en el caso de Nahir, ya hubo un juicio y hay una condena que está cumpliendo. Mi rol no es el de juzgar. Cada uno habrá sacado sus propias conclusiones al escucharla. Acá no está en discusión quién es la asesina y quién es la víctima; lo que uno se pregunta es qué es lo que hace que una chica, que llevaba una vida normal y sin sobresaltos, de repente haga una cosa así

Lo que no esperaba era sentirse movilizada al ingresar a una cárcel. "Estar en un patio con pasto que hay en el medio de la cárcel, donde esperé para la entrevista. A ese lugar dan todos los pabellones y es adonde las internas salen dos horas al día. Allí me abstraje un poco y me pareció muy fuerte, me angustió, ya que la zona donde está la cárcel está muy urbanizada", contó y siguió.

"Comprobar cómo desde allí se escucha la moto que pasa, el nene que llora, la mujer que llama al marido, los chicos que juegan, los autos pasando; lo que sucede afuera, la vida que sigue allá, mientras ahí adentro el tiempo parece estar detenido", explicó en diálogo con Teleshow.

"Todavía me continúa esa sensación en el cuerpo: fue una entrevista difícil de llevar, intensa -confiesa la conductora-. Fue muy larga, duró dos horas, pasó por diferentes estados y retomamos varias veces los mismos temas. Íbamos evolucionando en la manera de conversar sobre el tema. Había en el ambiente un aire de tensión; la cárcel es un ámbito así. Cuando entrás a una cárcel es difícil abstraerte de dónde estás, todo es bastante hostil, aunque en este lugar yo noté que había como un clima diferente al clima que por ejemplo conocí en la Cárcel de Ezeiza, que es donde alguna vez estuve haciendo entrevistas. Pero no deja de ser una cárcel".

Para lograr el clima que deseaba durante el reportaje, Fabbiani evitó incomodar a la entrevistada. Armó un equipo pequeño y lograron la nota tan buscada.

"Sólo estaban los dos camarógrafos, los productores y nosotras dos. Había mucha intimidad y se hicieron unos silencios muy fuertes que todos respetamos. Había tiempos muy distintos a los que uno está acostumbrado en un clima televisivo; esto era otra cosa, obviamente. Me volví ese mismo día a la noche porque fue una jornada en el que la producción trabajó súper bien por lo que logramos. Nos contaban en el penal la cantidad de pedidos que había para esta nota; nosotros lo sabíamos", aseguró.

La conductora, quien había entrevistado también a Mauricio Macri y Juliana Awada en la quinta de Olivos, no suele realizar notas fuera del estudio. Muchos menos había tomado la posta para averiguar más sobre algún caso policial. Pero con la historia de Nahir, Fabbiani sostuvo que sintió interés y deseos de no dejar ningún cabo suelto. Leyó la causa, analizó los hechos y se preparó para llegar a la profundidad de la detenida.

