Michael Curry, el reverendo descendiente de esclavos que citó a Luther King en la boda

Fuck the stablishment

Sin lugar a dudas, el príncipe Harry y Meghan Markle decidieron capitalizar su boda para enviar un claro mensaje al stablishment inglés, después de la campaña racista que se llevó adelante contra la ahora duquesa por su ascendencia afro americana.

Además de contar con un coro gospel -que interpretó una hermosa versión del clásico Stand by me-, la pareja invitó al reverendo estadounidense Michael Curry, arzobispo y primado de la Iglesia Episcopal.

Si bien el sacerdote principal fue Justin Welby, arzobispo de Canterbury, fue Curry quien sorprendió a todos con su encendido discurso. Es descendiente de esclavos y citó a Martin Luther King.

El encendido discurso del reverendo Curry en la boda real

"Martin Luther King una vez dijo y cito: 'Tenemos que descubrir el poder del amor. Y una vez que lo hayamos logrado, haremos de este mundo un nuevo mundo'. Ya que el amor es el único camino. Hay poder en el amor, no lo subestimen; ni siquiera sean demasiado sentimentales. Si no me creen, piensen en la primera vez que se enamoraron".

"El mundo completo parecía que daba vueltas a su suyo y del de su amado. Hay poder en el amor, no sólo en su faceta romántica. Cualquier forma, cualquier tipo de amor da cierto sentido".

"Cuando uno ama y es amado, cuando se siente protegido y cuidado; cuando uno demuestra su amor, se siente correcto".

"Hay algo que es cierto de todo esto y detrás hay una razón, que tiene que ver con la fuente: fuimos creados por el poder del amor. Nuestras vidas tienen que ser vividas en ese amor".

"Por eso estamos fuimos creador y estamos hoy acá. La fuente del amor, es Dios mismo; la fuente de todas nuestras vidas".

"El poder del amor va a cuidar y sanar cuando más nada pueda hacerlo. El amor eleva y libera como nada más lo hace. Hay poder en el amor para mostrarnos la manera en la que tenemos que vivir".