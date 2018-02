Micheli trató de "vagos" a los CEO's y pidió convocar a un gran paro si no hay respuesta

El líder de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, pidió construir la unidad de los trabajadores para avanzar en un “gran paro nacional” si el Gobierno “no revisa los despidos y el ajuste”, en el marco de la protesta convocada por el ex jefe de la CGT y actual jefe de Camioneros, Hugo Moyano

“Paren con los aumentos, que la corten con los tarifazos, venimos a decir acá que si no paran con el ajuste, no revisan los despidos, hay que construir la continuidad de la lucha, no hay que quedarse, volvamos a juntarnos pronto si no hay respuesta”, exigió el jefe de la CTA Autónoma.

Micheli sostuvo que se debe “mostrar la unidad en el marco de la diversidad”. “Seremos capaces de construir un gran paro nacional para decirle basta a estos tipos, que le roben a los que más tienen”, agregó el tercer orador de la masiva protesta sobre la avenida 9 de Julio.

“Quitándonos a los trabajadores la única herramienta de parar los despidos, parar el saqueo que están haciendo y entonces ellos sentados, los CEO’s, los ministros, nos vienen a contar que hay que trabajar en la Argentina para sacarla adelante y son todos vagos que apuestan a la timba financiera. Por eso no hay trabajo, que es lo que reclama el pueblo argentino”, remarcó Micheli.