Mirá cómo nos ponemos: Araceli González, Gloria Carrá y Magui Bravi sumaron sus denuncias por abuso

Después de la denuncia de Thelma Fardín a Juan Darthés, muchas actrices se animaron a revelar instancias de acoso y abuso de las que fueron víctimas. Entre ellas, Araceli González, quien relató su experiencia ayer en Podemos Hablar.

La actriz señaló que la situación le hizo recordar un episodio traumático que vivió cuando tenía cinco años. "Un hombre adulto me manoseó durante mucho tiempo y fue algo que oculté toda mi vida. Lo dije recién de adulta porque salió a los diez años de mi terapia. Lo tenía totalmente bloqueado", relató.

"Era un albañil. Me acuerdo mi pollerita a cuadritos, me acuerdo que me bajaba la bombacha, me acuerdo todo el proceso y hay un momento que no me acuerdo más y no sé hasta dónde llegó eso", agregó Araceli. "Fue en varias ocasiones. Era un hombre muy grande, de más de 50 años".

Gloria Carrá apoyó a su hija y recordó una experiencia propia de abuso.

Otra de las actrices que refirió instancias de acoso fue Gloria Carrá, quien dialogó con el programa Agarrate Catalina de radio La Once Diez. Además de repudiar a Juan Darthés, quien trabajó junto a su hija Ángela Torres en Simona, relató una experiencia sucedida en su adolescencia.

"De mí abusó un productor cuando tenía 18 años y yo le decía que me conocía de chiquita", recordó. "Pero una se paraliza tanto, te bloquea totalmente. Todavía hoy lo hablo en terapia".

La voz de Magui

Por su parte, Magui Bravi acudió a sus redes sociales para revelar un intento de violación que sufrió cuando tenía 19 años. "En la puerta de mi edificio un hombre desconocido me dijo que era del quinto y me empujó para adentro, muy rápido, trabó la puerta con algo y me tiró al pasillo. Me ahorcaba y trataba de violarme", contó.

"El único segundo que me sacó las manos del cuello y del cuerpo fue para pedirme que me desvista. Le pedí llorando que pare y traté de defenderme. Me pegó, me tiró al piso y me llenó de patadas mientras se desabrochaba el pantalón. Recién en ese momento se escuchó el ascensor y salió corriendo", agregó la bailarina.

Además, agregó que más tarde en el ambiente artístico le tocó vivir instancias de "acoso laboral y abuso de poder" que terminó soportando con "un umbral de dolor altísimo, casi como si fuera algo normal".