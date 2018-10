Mitos y verdades del DIU: quiénes pueden usarlo, por qué se recomienda y qué efectividad tiene

Tras la campaña de prevención contra el embarazo adolescente no deseado realizada por la Secretaría de Salud, se armó una gran polémica en torno al uso del DIU en chicas jóvenes. Lo que hay que saber.

La Secretaría de Salud de la Nación dio a conocer en los últimos días una campaña contra el embarazo adolescente no deseado. Sin embargo, la aparición de este spot generó mucha controversia, porque recomienda que las jóvenes utilicen el DIU para cuidarse en sus relaciones sexuales con el objetivo de no quedar embarazadas.

Este consejo provocó que muchos en las redes sociales criticaran que en el anuncio no se habla del preservativo como método seguro para evitar la transmisión de enfermedades, aunque muchas otras mujeres aprovecharon las críticas para comentar también que el DIU no es seguro, es doloroso, y hasta puede traer riesgo para la salud de quienes lo usan.

Por eso mismo, BigBang consultó a una experta en el tema, quien explicó los beneficios de este sistema, el modo en que se coloca, y a qué pacientes se lo suele recomendar.

El DUI se puede utilizar para pacientes de diferentes edades.

Una de las famosas que levantó la voz ante la campaña realizada por el Gobierno fue Malena Pichot, quien desde su Twitter cuestionó que se le recomendara a las adolescentes el uso del DIU.

"Es un método invasivo y peligroso para la salud, con altas probabilidades de quedar embarazada igual. A los adolescentes hay que recomendarles forros. Conozco muchísimos casos de embarazos con DIU y de complicaciones terribles. La vasectomía también es reversible y no trae complicaciones ¿por qué no recomiendan eso? ¿Para no joder a los varones será?", escribió en sus redes, y rápidamente recibió una cantidad enorme de respuestas de mujeres que apoyaban lo que ella decía, y otras que estaban totalmente en contra.

Del mismo modo, la instagramer Belu Lucius utilizó sus redes sociales para cuestionar la campaña que busca evitar los embarazos adolescentes no deseados, y reveló que le parece más importante explicarle a los jóvenes que aunque una chica use DIU, las enfermedades sexuales se contagian igual.

- Tengo un DIU no pasa nada

- Ah, tenes razón, no pasa nada...

Resultado:

HIV

HPV

Sifilis

Gonorrea

Mitos a derribar

Ante todo este revuelvo que se generó, BigBang decidió consultar a la ginecóloga Melisa Pereyra, quien aclaró que aunque el DIU no es un método que libere del contagio de enfermedades, tiene una efectividad mayor al 98% a la hora de evitar embarazos no planeados.

"Los jóvenes muchas veces salen y se olvidan de tomar las pastillas anticonceptivas o a veces no las tienen encima, y esto hace que su efecto sea menor. En cambio el DIU, lo tenés puesto por cinco años y no hace falta acordarse todos los días del método anticonceptivo", explicó la doctora, quien aclaró que suele recomendarle a sus pacientes que utilicen este sistema justamente porque tiene la ventaja de que necesita menos control.

Muchos jóvenes suelen olvidarse de tomar las pastillas anticonceptivas.

Aunque al principio requiere de ciertos cuidados, porque es importante ir al consultorio una vez que pasó el primer mes, si está todo bien, el próximo chequeo se hace a los seis meses, y luego cada un año.

"El DIU se puede colocar en cualquier edad, pero siempre vemos si la mujer tuvo o no partos, por el tema de permeabilidad del orificio del cuello uterino, que es por donde se coloca. Si la chica es muy joven y no tuvo partos, a veces puede ser dificultoso, doloroso e incluso no se puede llegar a colocar", comentó la doctora.

A pesar de que en algunas adolescentes puede ser difícil su utilización, lo cierto es que la ginecóloga aclaró que en otras pacientes es muy sencillo el proceso, por lo que lo mejor es hacer una ecografía transvaginal y un examen ginecológico para determinar si la mujer está en condiciones de usarlo, al margen de si fue o no madre.

Como ocurre con las pastillas anticonceptivas, las prepagas y obras sociales deben cubrir la colocación y la compra del DIU, del mismo modo que en los hospitales públicos el uso de este método, en la versión de cobre, es gratuito.

"Hay dos tipos de DIU, está el de cobre y el hormonal y cada uno tiene varios modelos porque se elige según la edad y la indicación médica. En muchos casos no se cubre el DIU hormonal (llamado Mirena), a menos que sea bajo prescripción médica, porque lo comercializa un solo laboratorio y ellos fijan el precio. Además aparte se cobra la colocación", comentó a este portal.

Hay dos tipos de DIUs, uno de cobre y otro de hormonas.

"El DIU de cobre puede producir menstruaciones más dolorosas y abundantes, si la paciente tiene menstruaciones de este tipo no se recomienda, mientras que el hormonal puede provocar falta de menstruación o que la mujer tenga pérdidas intermitentes durante algunos meses", sostuvo.

A pesar de que el DIU es beneficioso, lo cierto es que su uso no protege del contagio de enfermedades sexuales, por lo que según Pereyra, es necesario que el Gobierno aclare en la campaña de prevención que el único método de barrera que protege de enfermedades es el preservativo, con lo cual, en su opinión, debería estar al alcance de los jóvenes en bares, boliches, escuelas y en las farmacias a un precio mucho más accesible.

Existen muchos metodos anticonceptivos para la mujer, y cada una debe elegir el que mejor le siente.

"Si tengo una paciente adolescente siempre hago hincapié en el doble método, se necesita un método de barrera que es el preservativo y después el que ellas quieran, que pueden ser anticonceptivos orales, anillo vaginal, implante subdérmico, los inyectables que es buen método porque es una inyección que te das una vez al mes, o el DIU, que se coloca bajo consentimiento", dijo por último la profesional.