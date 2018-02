Moyano: “No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores"

Hugo Moyano descartó que la protesta sea producto de las causas judiciales que lo acechan. "No venimos a amenazarlos, no somos desestabilizadores, somos hombres y mujeres de trabajo que venimos a decirle al Gobierno: 'Señores no sigan aplicando políticas que no sólo hambrean a la gente hoy, sino que hambrean el futuro de nuestros hijos porque hipotecan al país'", disparó Moyano, quien dijo que no tiene miedo de ir preso.

"No estoy implicado en ningún tema de corrupción. Y si estuviera, tengo las suficientes pelotas para defenderme, compañeros", remarcó el jefe de Camioneros en el inicio de su agitado discurso sobre la avenida 9 de Julio. Luego de unos segundos de insultos al presidente Mauricio Macri, Moyano pidió que no se dirigieran de esa manera al mandatario. "No hace falta", aseguró.

"Basta de políticas que traen hambre. Se ríen de nosotros", remarca Hugo Moyano de Camioneros #Marcha21F pic.twitter.com/09yfHrmdHH — C5N (@C5N) 21 de febrero de 2018

"Hay más de un millón de y medio de pobres, no venimos a amenazar al Gobierno, no somos desestabilizadores", remarcó Moyano, quien agregó que "venimos a expresar los sentimientos pacíficamente". "Si ustedes toman en cuenta lo que vienen diciendo los medios de comunicación, los pauta dependientes, algunos periodistas que dan lástima los disparates que vienen diciendo, parece que veníamos a una guerra civil. Queremos la pacificación, pero se hace con salarios dignos, donde los chicos puedan comer dignamente, las familias humildes puedan alimentar a sus hijos, esto es lo que venimos a reclamar", puntualizó.

Hugo Moyano.

"Ellos no tienen temor a los dirigentes, tienen temor a los trabajadores. Moyano no es nada. ¿Quién es Moyano? Se (agarran) con Moyano porque tiene el respaldo de los trabajadores, que es a quien tienen que respetar", agregó el ex jefe de la CGT.

"¿Cómo vamos a negarle que vivan con dignidad a quienes producen la riqueza de la tierra?", lanzó Moyano.

"No tengo miedo de ir preso, estoy dispuesto a ir preso si la Justicia cree que tengo que ir. No tengo miedo a que me maten, estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores", disparó Moyano.

"Preparemonos los trabajadores cuando llegue el momento de expresar la voluntad democrática que siempre hemos tenido. Sepamos elegir, aquellos que se puedan haber equivocado que reflexionen", remarcó al final.

"Ya lo dijo un premio Nobel Mexicano: "Toda victoria es relativa, toda derrota es transitoria", dijo el presidente de Independiente, citando a Octavio Paz.