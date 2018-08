Murió Chicha Mariani, la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo

María Isabel Chorobik de Mariani, más conocida como Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, murió ayer a los 95 años, luego de permanecer internada dos semanas producto de un ACV. Falleció sin hallar a su nieta, Clara Anahí, a quien buscó incansablemente desde que fue apropiada, el 24 de noviembre de 1976 tras el asesinato de sus padres en un operativo comandado por el represor condenado a perpetua Miguel Etchecolatz.

Mariani fue una de las fundadoras y la segunda presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, en 1996 fundó la Asociación Anahí, en homenaje a su nieta, Clara Anahí Mariani, a quien buscó los últimos 42 años de manera incansable, luego de que fuera apropiada durante la última dictadura cívico-militar tras el asesinato de sus padres, Daniel Mariani y Diana Teruggi, en la casa en la que vivían en la ciudad de La Plata. En aquel entonces, Clara Anahí tenía apenas tres meses.

Chicha Mariani fue una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo.

Junto a Alicia 'Licha' Zubasnabar de De la Cuadra, Chicha Mariani comenzó a reunirse en 1977 con otras abuelas que tenían nietos desaparecidos, en lo que luego se transformó en Abuelas de Plaza de Mayo. Antes, Chicha había recorrido sola cuarteles, comisarías y juzgados en busca de datos sobre su nieta, nacida el 12 de agosto de 1976.

La desaparición de Clara Anahí ocurrió el 24 de noviembre de 1976 en la casa de sus padres, ambos militantes de Montoneros. Ese día, la casa en la que vivían fue tiroteada y allanada en un operativo comandado por el represor Etchecolatz. “Fuimos a la Comisaría Quinta a pedir los cadáveres. Un policía me dijo que yo era la madre de un subversivo, que no me debía nada. A mi consuegra le dijeron que no le iban a entregar el cuerpo de Diana porque estaba carbonizado, y que de mi hijo sólo habían quedado sus anteojos”, relató la fundadora de Abuelas en enero pasado durante una entrevista a la Revista Mu.

Clara Anahí, la histórica foto con que Chicha Mariani buscó a su nieta 42 años.

En esa entrevista, Mariani recordó el día que Etchecolatz declaró ante el Tribunal Oral N° 1 de La Plata. El 3 de octubre de 2011, el represor aseguró: “Podría aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani a quien pueda estar necesitándolo, porque fui testigo presencial”. Mariani no dudó en comprender que se trató de una amenaza: “Es un perverso. Sabía cómo me iba a afectar y por eso dijo eso. Etchecolatz es el culpable de los sufrimientos que he padecido todos estos años”.

“Yo me equivoqué varias veces siguiendo caminos, pero no me puedo dar el permiso de morirme, tengo que encontrar a mi nieta. Lo veo al policía Etchecolatz con el rosario y yo quisiera pedirle que en vez de rezar el rosario alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Anahí, porque él sabe, y él sabe que mataron a Diana por su orden o con su mano”, Mariani aquel juicio.

En diciembre de 2015, una joven se presentó como nieta de Chicha, tras 39 años de una incansable búsqueda. A pesar de que existió una confirmación, un día más tarde hubo un comunicado oficial donde se aclaró que los resultados de ADN realizados en el Banco Nacional de Datos Genéticos no habían dado positivo en ninguna de las dos ocasiones en que se practicaron.