Negocios con el morbo: una empresa hizo remeras con la leyenda "Mirá como nos ponemos" y la criticaron

A menos de 24 horas de la conferencia en el Multiteatro, en la que Thelma Fardin la marca Ona Saez difundió en su sitio web y por las redes sociales la "preventa exclusiva" de las remeras con la frase "Mirá cómo nos ponemos". El costo: $ 690. A partir del posteo se inició una ola de críticas y reclamos para que eliminaran la oferta del producto. Ahora la marca pidió disculpas.

La marca lanzó una remera con la frase "Mirá cómo nos ponemos".

Una de las voces que más resonaron en las críticas fue la de Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma Fardin en causa por abuso con Darthés que se tramita en Nicaragua.

"No está bien, esta mal. @Onasaez no tienen vergüenza", posteó junto con la publicación de la marca que promocionaba la remera. Otras usuarias se sumaron al reclamo y expresaron su enojo.

"Esperemos que lo de Ona Saez sea parte de una idea de juntar fondos para una campaña contra la violencia machista o algo así. Y si no lo hicieron por eso, les estoy dando una idea para zafar decorosamente".

"Una mujer denuncia y sus compañeras la apoyan, denuncian que el lugar donde trabajan oprime y cosifica a las mujeres, que los tipos con poder se aprovechan de las desigualdades".

"¿Qué hace Ona Saez? Lanza una remera. Capitalismo y patriarcado nada que ver eh? #MiraComoNosPonemos"

"La marca Ona Saez acaba de sacar una "Preventa exclusiva" de una remera a 700 pesos con el Mira como nos ponemos. No tienen vergüenza de lucrar con el dolor miles de mujeres? No es una moda. Es una lucha. Por favor que nadie sea tan estúpido como ellos de comprar eso"

"Ni siquiera estamparon la remera. Photoshop directo y a facturar. Total, lo que despertó la frase fue una pavadita".

Pero no sólo Ona Saez generó polémica. En Mercado Libre hoy al menos 6 publicaciones con el "Mirá cómo nos ponemos" estampado en remeras, cintas para llaves, calcomanías y otros productos. También se lanzaron otras variantes como "No es no" y "Yo sí te creo".

Para terminar con la polémica, la marca publicó en sus redes sociales un comunicado:

"ANTES QUE NADA QUEREMOS PEDIR DISCULPAS

Y dar una explicación.

Ona Saez es una marca que no se queda callada.

Es una marca que habla, que opina, que toma partido.

Nuestra forma de hablar es a través de nuestras remeras.

Y como bien decían las abuelas: "El que abre la boca se equivoca"

Bueno, ESTA VEZ NOS EQUIVOCAMOS

Eso nos lo han dejado bien claro.

Sonó insensible. Sonó oportunista.

Pero nuestra intención fue totalmente distinta...

Pensamos que alguien usando esta remera contribuía a difundir un mensaje tan contundente como necesario.

Como lo hicimos con tantos otros mensajes en los que también creemos y también sostenemos: La Igualdad de Género, La Tolerancia, La Libertad de elección, nuestro amor por Argentina y muchos más.

Basta mirar la historia de nuestras colecciones para comprobarlo.

Está claro que no fue una buena idea hacer esta remera y por ello ya se retiraron de la venta.

La causa a favor de las mujeres cuenta con todo nuestro apoyo. Para lo que necesiten, acá estamos. De verdad.

Una vez más, pedimos disculpas por nuestra equivocación.

Y tenemos que decirlo: Tal vez nos volvamos a equivocar.

Porque algo es seguro, no vamos a dejar de hablar (y hacer remeras) de todas las causas que creamos justas. Muchas gracias".