Nelson Castro reveló un dramático recuerdo sobre el aborto: "Fue hace 38 años y todavía lo recuerdo"

Nelson Castro contó una dura historia que le tocó vivir vinculada al aborto hace casi cuatro décadas, cuando empezaba a trabajar como médico, mucho tiempo antes de dedicarse de lleno al periodismo. El conductor de Todo Noticias relató que una pareja fue a verlos porque querían practicarse un aborto, a lo que él les dijo que estaba en contra de la práctica y no conocía a nadie que pudiera realizarlo.

“Vino a verme un matrimonio joven que había tenido cuatro chicos y que se habían cuidado y quedó embarazada la señora una vez y buscaban abortar. Yo no conocía absolutamente a nadie, y además le dije: ‘Mire, estoy en contra del aborto… lo de siempre’. Se fueron, nadie les dio contención. Les dije también que vayan a ver a ver a su ginecólogo”, comenzó el conductor de Bella Tarde. En otras ocasiones, Castro ya se había manifestado a favor de la legalización del aborto.

Luego, relató que ocho meses más tarde, el hombre lo volvió a ver en el consultorio y le contó que habían decidido abortar pero que no hallaron un lugar seguro. “Lo hicimos en un lugar que creíamos seguro y no lo fue y murió mi mujer y el nene”, le dijo el hombre, que según el periodista luego le dijo: “Usted quiso salvar una vida y por supuesto no estaba en sus manos solucionar nada ni conocía a nadie, pero se perdieron dos vidas y mis hijos no tienen madre”.

Nelson Castro ya se había expresado a favor de la legalización del aborto en otras ocasiones.

“Les confieso que eso pasó hace 38 años y no me puedo olvidar. La realidad demuestra que estos manejos dogmáticos no sirven para nada. Hay que ver cómo se le da contención a la mujer que decidió abortar y la seguridad para hacerlo”, concluyó, visiblemente emocionado.