No para de sonar: el 76% de los inscriptos al registro "No llame" siguen recibiendo llamados

En 2014, el Congreso sancionó la ley conocida como “Registro de No Llame” con la intención de terminar con los llamados de empresas de telefonía celular y de diferentes rubros a los usuarios para ofrecer diferentes productos. En consecuencia, se habilitó un registro en el cual las personas debían inscribirse para quedar afuera de esos canales y no recibir llamados.

Sin embargo el registro dista de funcionar como tal. De acuerdo a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) el 76% de las personas que realizaron la denuncia siguieron siendo contactadas por diferentes empresas. Y de la totalidad de los casos que recopiló el organismo auditor sólo el 11% tuvo una sanción firme para las empresas por violar el registro.

El registro se creó ante la cantidad de personas que recibían llamados.

De este 76%, el 53% manifestó que los llamados han disminuido y el 23% restante que han continuado como si nada. Ahora bien, de este porcentaje que manifestó que siguió siendo contactado, el 51% dijo no conocer las excepciones a la Ley 26.951 lo que podría implicar que los contactos no fueran indebidos en su totalidad.

El programa, que depende de la Agencia de Acceso a la Información Pública, desde 2015 ve como sus partidas presupuestarias fueron en aumento. Su primer año de funcionamiento dispuso de $6.789.156; en 2016 tuvo en sus cuentas $8.647.530, y en 2017 $11.472.040. El año pasado hubo 88.622 denuncias totales recibidas, de las cuales 24.300 no fueron admitidas (o desestimadas) y 64.322 admitidas. De estas últimas 55.861 (87%) fueron asociadas a expedientes y 8.461 se encontraban a la espera para tramitar (13%).

Entre las principales fallas que encontró la AGN, se encuentran las campañas de difusión del registro que distan de tener la suficiente fuerza para lograr un mayor impacto. La única campaña masiva que hubo, de acuerdo al informe, fue el 30/04/2015 durante uno de los partidos que transmitió el programa Fútbol Para Todos.

De los resultados obtenidos de la Encuesta sobre el Desempeño del Registro Nacional NO LLAME, surge que el 94,2 % de los encuestados expresó que le resultó sencillo registrarse. Asimismo, el 87% de los encuestados manifestaron que recibieron confirmación de su inscripción.

El logo oficial de la oficina que se encuentra a cargo del registro.

El Registro Nacional No Llame funciona en el ámbito de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Brinda la opción de limitar las llamadas de publicidad que recibís en tu teléfono. Una vez que inscribís tu número en el Registro, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios tienen hasta 30 días para dejar de contactarte.

Este Registro persigue la finalidad de concentrar en un solo ámbito los números telefónicos de titulares o usuarios -autorizados por este-, que manifiesten su decisión de no ser contactados por las empresas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios mediante servicios de telefonía (cualquiera sea su modalidad), tales como telefonía básica, móvil, servicios de radiocomunicación móvil celular, comunicaciones móviles, SMS por IP, voz por IP, y cualquier otro servicio similar que la tecnología permita en el futuro.

Los datos que se necesitan para hacer el trámite.

El trámite de inscripción y baja del Registro es gratuito y sencillo. Se efectúa por Internet o telefónicamente mediante el número 146. Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de contacto los servicios de telefonía no podrán dirigirse a los inscriptos en el Registro Nacional No Llame. Para ello, deberán consultar cada 30 días la base de datos ON LINE de inscriptos, proporcionada por este organismo. Para acceder a la ella deberán previamente registrarse y generar un usuario y contraseña. El titular o usuario autorizado podrá denunciar ante este organismo el incumplimiento de lo establecido en esta ley.