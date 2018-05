No se puede creer en nada: en el Día del Himno Nacional, desmienten que el autor haya sido Blas Parera

Hoy es el día del Himno Nacional. Es la partitura de música clásica más antigua que se escribió en el país. La composición cumple 205 años y pese a que usualmente es adjudicada a Blas Parera, un investigador sostiene que no hay forma de probar que haya sido su creador. La canción fue adoptada como "marcha patriótica" por la Asamblea del año XIII y es objeto de estudio por parte de distintos académicos.

Blas Parera.

Patricio Mátteri, músico y director de orquesta, investigador del Instituto de Investigación de Etnomusicología el año pasado presentó una particular versión del Himno Nacional Argentino en la Sala Argentina del CCK. Probó interpretar las notas y los tonos como figuran en el documento original. Ni bien sonaron los primeros acordes, los espectadores se pararon para entonar sus versos. Aunque lo intentaron fue complejo, debido a que la versión estaba en un tono muy agudo y, además, tenía variaciones desconocidas. Esa versión es la más cercana a la aprobada el 11 de mayo de 1813.

Mátteri comenzó en 2014 a investigar el Himno para hacer sugerencias interpretativas sobre la partitura que estaba en el Museo Histórico Nacional. Y en su trabajo de reafirma que no hay documentación que demuestre la autoría de Blas Parera.

Máttera investiga el Himno Nacional. Foto Agencia Ctys

"Se le acredita a él por lo que se fue diciendo a lo largo de la historia, pero no se sabe si es de él o no. No está fechado, no está firmado, no tiene nombre", afirmó en una entrevista a Los Andes y siguió. "Tiene faltas de ortografía porque lo único que dice es “Himno Nacional” y no dice eso sino “Himo Nacional”. Y como no hay ninguna partitura de él ni ningún escrito, no se puede contrastar la letra. Lo que sí hay, en las actas de la Asamblea General Constituyente del Año XIII, es la firma de Blas Parera en el recibo de pago por haber escrito la música del Himno, y algunos sostienen que, de la comparación de esa firma con el escrito de “Himo Nacional”, surgiría que no es la letra de Blas Parera", explicó.

Según suma el investigador, el documento histórico está fechado entre 1812 a 1825 y es un manuscrito sólo para piano, sin incluir la parte del canto. "Lo que sí sabemos es que es la partitura más antigua que existe del Himno. De hecho, yo la considero una base fundacional, como obra escrita, de la música académica argentina. Pero pudo haber pasado que Parera escribiera la partitura, que se la diera a otra persona y que esa otra persona anotara, para identificarla, “Himo Nacional”. O puede haber sido hecho por un copista, como era usual en aquel entonces", añadió.

Mátteri no niega que podría Blas Parera ser el autor, solo aclara que no hay forma de probarlo. Es más, repasa cómo fue donado el documento original. "Alberto Williams hizo un estudio sobre el Himno y fue a visitar a las hijas de Miguel de Luca (h), hermano de Esteban de Luca. Miguel de Luca había sido alumno de Blas Parera y les dejó a sus hijas la partitura diciendo “les doy este manuscrito que es del maestro Parera, él me lo dio a mí. Entonces, ellas le muestran a Williams la partitura y él es quien les sugiere que lo donen por la importancia del escrito. Así es que estas mujeres, en 1916 y por el Centenario de la Independencia, donan este manuscrito al Museo Histórico Nacional", detalló.

"Pudo haber pasado que Parera escribiera la partitura, que se la diera a otra persona y que esa otra persona anotara, para identificarla, “Himo Nacional”"

De esta manera, el Museo lo ingresa como supuesto manuscrito de Blas Parera. De hecho, Ricardo Rojas, que en ese momento era el director del Museo, hace una investigación sobre la partitura y determina que puede ser de la época, por la calidad y la coloración del papel, por cómo está escrito, porque se usó pluma natural y no de metal, por una filigrana que hay en el sello de los que hicieron el papel pentagramado, que era una empresa inglesa que existía en esa época. Pero no puede determinar si es o no de Blas Parera. Además, se pueden enumerar las diferencias que presenta esta versión en comparación a la que se enseña desde los primeros años de educación.

"El Himno atravesó por muchas modificaciones o variaciones, a veces fue elegida una versión como la oficial, luego se eligió otra porque a la gente no le gustó… Pero, básicamente, la que hoy usamos es la versión después de la modificación de Juan Pedro Esnaola, bastante posterior, de 1860", sostuvo el investigador.

Para los amantes de la música, Máttera aclara que originalmente el Himno se cantaba en MI bemol y ahora se hace en SI bemol, una cuarta más abajo. Como si fuera poco, algunas partes de la melodía cantada son diferentes, por ejemplo la parte de “vivamos” del estribillo, o el de “libertad, libertad, libertad”, y algunos giros melódicos.