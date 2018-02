No tienen paz: los "palitos" entre Maxi López y Wanda Nara en medio del cumple de Icardi

Luego de superar la crisis de pareja que estuvo durante las últimas semanas en boca de todos -alimentada por enigmáticos mensajes publicados por su marido- Wanda Nara y Mauro Icardi se mostraron muy enamorados en las redes sociales y, casi de forma natural, la reina de las botineras aprovechó este día tan especial para volver a disparar contra su ex, Maxi López.

Este 19 de febrero, Mauro Icardi cumple 25 años y su mujer le dedicó un romántico posteo en las redes sociales que involucró a sus hijos. Claro está, los internautas no tardaron en asociar el saludo de la mayor de las Nara como una crítica contra el ex delantero de River.

"Te deseamos que siempre tengas salud, paz y mucho amor. Orgullosa del papá y marido que sos. Que la vida te siga regalando años de vida junto a nuestros hijos que siempre serán el mejor regalo que pienso que te pude dar", escribió la modelo junto a una imagen del festejo familiar.

Lo cierto es que casi en simultáneo, Maxi López -que decidió incursionar en las redes para librar esta batalla 2.0- también publicó algunos momentos que compartió con sus hijos Benedicto, Constantino y Valentino. “Momentos como estos son los que me llenan el corazón, los que me hacen luchar día a día por nuestros momentos juntos y compartir estas charlas hermosas y divertidas de todas sus cosas”, dijo Maxi.

��Family times .. �� Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_icardi) el Feb 17, 2018 at 1:59 PST

Cabe recordar que el delantero del Udinese acusó a su ex mujer de no dejarle ver a sus hijos, mientras que al mismo tiempo Wanda lo denunció por no hacerse cargo de la cuota alimentaria de los tres pequeños. “Por los pocos ratitos que pasamos juntos pero que cada vez que nos vemos, esas horas parecen días enteros”, agregó Maxi.

A mediados de enero, López fue noticia por los violentos audios que le había enviado a Nara. "¿No ves que sos una idiota? Ya empezás a poner mal al nene", le recrimina el futbolista a la ex modelo en una de las grabaciones.

"Avisame vos cuando te puedas tomar unas vacaciones sola porque me imagino que no te debe ni tocar, boluda. Ya te dije que me lo dijeron. Pero tomate unas vacaciones solita así te ponés a tiro. Yo me voy esta semanita. Relax, a garchar como un campeón solo con mi chica. Después te cuento lo que se siente mi amor", dice el futbolista en otro de los audios.

Por esta misma razón, Wanda no pierde oportunidad para elogiar siempre a Icardi en su labor como padre (en clara comparación con López), enalteciendo sus virtudes y agradeciéndole cada día todo lo que hace por los chicos. En la postal que publicó la rubia, aparece el futbolista con su mujer y sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.