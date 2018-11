¿Otro caso de mala praxis en La Trinidad? Lo denunció la mujer del fallecido escenógrafo Sebastián Seijas

Sebastián Seijas tenía 43 años, casado y padre de dos hermosos hijos. Era muy querido y respetado en el amplio mundo de la televisión, pero no por el hecho de ser el conductor de un exitoso programa, periodista o una celebrity: era el encargado de ponerle una impronta a un programa como escenógrafo y, además, es integrante de una familia con mucha historia en la televisión.

Seijas murió el domingo pasado al mediodía, se encontraba internado en el Sanatorio Los Arcos desde el viernes. El día anterior ya había empezado a sentir dolores musculares, en el pecho, hasta que sufrió un desmayo y fue trasladado, inconsciente, al centro médico.

Allí lo operaron de urgencia y sus familiares comenzaron una campaña solicitando dadores de sangre. Pero no pudieron evitar el triste final. Pablo Prada, Laurita Fernández, Guillermo El pelado López y Ángel de Brito, entre muchos otros, no dudaron en despedirlo en las redes.

Y es que su padre, Jorge Alberto Seijas, comenzó a trabajar con la escenografía de Canal 13 a fines de los 80. Su hermano, Martín, hace lo propio en Telefe y Sebastián llevaba con orgullo el trabajo familiar desde hace 17 años en Canal El Nueve.

Pero en las últimas horas, Gabriela Cancelli, la mujer de Seijas, reveló que su marido había asistido a la guardia del Sanatorio de la Trinidad, donde solo le recetaron algunos analgésicos y le señalaron que estaba “hipocondriaco”. ¿Otro caso de mala praxis?

Cabe recordar que en ese establecimiento médico despertó todo tipo de dudas, críticas e inseguridades tras muerte de la periodista y diputada porteña Débora Pérez Volpin. La legisladora falleció luego de realizarse una endoscopía en el Sanatorio de Palermo. El único comunicado por parte del centro privado señalaba que sufrió un paro cardíaco en medio del estudio.

La clínica, además, tenía otros antecedentes de “muertes repentinas” en su haber. La más recordada fue la de Ricardo Fort, quien perdió la vida en esa misma institución el 25 de noviembre de 2013. Fort se había internado para ser tratado de una fractura femoral, sufrida días atrás de su muerte en Miami, pero falleció de un paro cardíaco producto de una hemorragia estomacal.

A su vez, Anamá Ferreira usó su cuenta de Twitter para relatar su terrible experiencia en el centro privado. “A mi ex marido lo operaron en la Trinidad hace unos años de hernia de disco. Cuando vuelve de la operación gritaba de dolor. Habían cortado equivocado. Tuvieron que operarlo de nuevo y yo los amenacé que él tenía que salir caminado o hablaba a los medios”, contó.

Esta vez, Cancelli usó su cuenta de Instagram para “contar su verdad” y denunciar públicamente que a su marido lo dejaron irse de la Trinidad de Ramos Mejía sin indagar. “Quiero contar la verdad de lo que pasó… que me indigna y no quiero que a nadie le pase lo que a él le ocurrió… Sebastián venía hacía días con un dolor en el pecho que lo incomodaba mucho”, escribió.

Y siguió: “Si bien él tenía una arteria aorta dilatada congénita y con controles lo piloteaba, el lunes pasado habíamos ido a la clínica Trinidad de Ramos Mejía. Entramos por guardia con este cuadro, le contamos que él tenía aorta dilatada. El médico indicó un electro cardiograma, análisis de enzimas y una tomografía sin contraste de los pulmones”.

Durante su relato, la conmovida mujer sostuvo que todos los estudios “salieron bien” y que solo se trataba de un dolor muscular. “Le dijo que él tenía un dolor muscular y que tomara analgésicos, que estaba un poco hipocondríaco. Salimos contentos porque solo era muscular y que en unos días iba a estar bien. Seguía con dolor y al viernes siguiente se desmayó”, contó.

Y sumó: “Lo llevamos de urgencia a la clínica Los Arcos, a quienes agradezco infinitamente cómo pelearon por la vida de Sebastián…No quiero que haya más Sebitas. Cómo pudieron dejarnos ir de la Trinidad sin indagar, sin más mandar otros estudios. No quisiera que esto le pase a nadie más… esto no puede suceder… Seba me dejó con dos angelitos hermosos”.

Este portal se comunicó con La Trinidad de Ramos Mejía, quienes no quisieron referirse al tema, señalaron que se le hicieron todos los estudios correspondientes al escenógrafo y evitaron ahondar muchos más en el tema.

Al final de si descargo, envuelta en el lógico dolor por la muerte de su marido, Cancelli sentenció: “Nuestro amor estaba intacto desde ese primero de marzo de 1994 que empezamos a ser novios…él era mi amor imposible… y yo tenía 14 y el 19 cuando empezamos a estar juntos. ¡Crecimos juntos, nos hicimos uno! ¡¡¡Me va a costar mucho, pero él me va a dar la fuerza para seguir!!! Querido por todos, afortunado de dedicarse a lo que amaba, todos los días feliz de ir a canal 9, orgulloso de pertenecer a esa gran familia”.