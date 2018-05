"Papá estoy caminando": el tierno video de un nene con parálisis cerebral que anda por primera vez

Darío Alegre prendió la cámara y dejó que los primeros pasos de su hijo quedaran capturados. No podía creer lo que veía. Sólo podía sonreír y alentarlo a seguir. Es que Lorenzo, de cinco años, nunca había logrado caminar por una parálisis cerebral que le había afectado la motricidad casi desde su nacimiento.

Lorenzo Alegre caminó por primera vez a sus 5 años tras padecer una engorrosa enfermedad.

"¡Papá estoy caminando!", se escuchó en uno de los tres videos que Alegre, papá del niño, grabó mientras esperaban ser atendidos en un hospital de Santa Fe.

Alegre está casado con Lorena, y además de vivir con Lorenzo, la pareja tiene otros tres hijos más. Oriundos de Santa Fe, la familia confesó que detectaron algo extraño en el niño cuando apenas era un bebé e intentó pararse por primera vez y no pudo.

"Yo decidí colgar la grabación en Facebook y enseguida conmovió a todos”, explicó Darío Alegre, a Vía País sobre la viralización de la grabación.

Alegre padece una enfermedad que le impide el control de sus músculos.

El nene de 5 años padece diparesia espástica, un tipo de parálisis cerebral que afecta el control de los músculos y la coordinación motora de sus miembros inferiores.

"Nos enteramos que cuando nació, sietemesino, como que se murió y lo revivieron, por eso tuvo ese problema en las piernas. No nos habían dicho nada a nosotros”, explicó Alegre y agregó que a pesar de que saben que su hijo no va a poder caminar a la perfección, este video es un mensaje "para no perder nunca la esperanza por nada".