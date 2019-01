Para frenar la psicosis: quiénes sí y quiénes no deben vacunarse contra la fiebre amarilla

Otra vez hay largas filas para obtener la vacuna, principalmente de turistas que viajarán a Brasil. Conocé para qué regiones es necesario tenerla, cuáles son los grupos de riesgo y quiénes no se la deben aplicar.

Tal como ocurrió el verano pasado, con el inicio de la temporada alta de vacaciones miles de personas que viajarán a Brasil realizaban largas filas para poder aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla. En algunos lugares no se logró cubrir a la cantidad de viajeros que necesitan la dosis sí o sí, por lo que hubo malestar y muchas quejas. Conocé si tenés que darte la vacuna.

En los últimos días se multiplicaron las consultas de personas que están a pocos días de viajar al exterior y necesitan aplicarse la vacuna, por lo que se provocó un cuello de botella en la Dirección de Sanidad de Fronteras, que otorga los turnos para la aplicación. En su sede, ubicada en el barrio porteño de La Boca, hubo cientos de personas que acamparon toda la noche para acceder a un turno y lograr que les apliquen la dosis con diez días de anticipación al viaje, el tiempo recomendado para que haga efecto.

No siempre es necesario aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla, depende de la región que se visite.

Lo cierto es que así como existe una demanda real y concreta, también existe un fenómeno de cierta “paranoia” por la vacuna para evitar la fiebre amarilla, tal como ocurrió el año pasado: ocurre que no todos se la deben aplicar, y siempre depende de si ya fue aplicada, si la región que se visita está entre las zonas de posible contagio o si el país o la ciudad lo solicita como obligatorio para acceder.

A esos factores, fundamentales para saber si es necesario o no hacer extensas filas y hasta un acampe nocturno, se debe chequear si no se integra alguno de los grupos por los que no se debe aplicar la vacuna, como menores de seis meses, personas que hagan escalas menores a 72 horas en ciudades de riesgo o quienes padezcan alteraciones del sistema inmune. Para más detalles, mirá acá el listado de países de todo el mundo que requieren sí o sí el certificado que demuestra que fue aplicada la vacuna.

ÁREAS DE BRASIL PARA LAS QUE SE RECOMIENDA VACUNARSE

Fuente: Ministerio de Salud de la República Argentina.

Rorama

Amapá

Amazonas

Pará

Acre

Rondónia

Mato Grosso

Mato Grosso Do Sul

Maranhäo

Tocantins

Goiás

Sáo Paulo

Paraná

Santa Catarina Río Grande Do Sul Piaui (Oeste y Sur)

Bahía

Minas Gerais

Espíritu Santo

Río de Janeiro

ÁREAS SIN RECOMENDACIÓN DE VACUNACIÓN

Piaui (Este y Norte)

Ceará

Río Grande Do Norte

Paraiba

Pernambuco

Alagoas

Sergipe

NO DEBEN VACUNARSE

Niños menores de seis meses

Personas que con escalas por menos de 72 horas en zonas de riesgo

Quienes tengan alergia a alguno de los componentes de la vacuna o al huevo, proteínas de pollo o gelatina

Quienes tengan alteraciones del sistema inmune

Quienes tengan inmunodeficiencias, tumores malignos o trasplantes de órganos

Mujeres embarazadas

Quienes padezcan enfermedades que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores

GRUPOS DE RIESGO