Perdieron toda esperanza: más de la mitad de los trabajadores argentinos quieren irse del país

Más de la mitad de los trabajadores argentinos preferiría irse del país y apenas un 35 por ciento se siente satisfecho con su sueldo. Los datos surgen del Índice de Bienestar Emocional y Estrés en Trabajadores, elaborado por la Universidad del Siglo 21. Aseguran que no se trata sólo de cuestiones económicas, sino que influyen otros factores como la tensión y la motivación, entre otros.

Por primera vez desde 2016 son más los argentinos que quieren irse de la Argentina (50,4 %) que aquellos que quieren quedarse en el país (49,6 %). Las llamativas cifras del informe que la Universidad del Siglo 21 dio a conocer días atrás muestran además una caída en los índices de “satisfacción”: mientras que el año pasado un 42,4 % respondió “en general estoy satisfecho con mi vida”, este año la cifra cayó a 34,3 %.

“Lo que más nos interesaba analizar son aspectos vinculados al bienestar en el trabajo. Nos llamó la atención que más allá de que muchos argentinos se quieran ir del país, los factores de bienestar laboral son muy importantes, incluso más que el salario”, explicó a BigBang el secretario de Investigación del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad del Siglo 21, el psicólogo Leonardo Medrano.

Partidas. Son cada vez más los argentinos que quieren irse del país.

Económicas, laborales, profesionales, de estudio o sentimentales. Las razones son más que variadas, pero lo cierto es que en los últimos tiempos la cantidad de argentinos que buscan en el exterior lo que no encuentran en Argentina creció fuertemente, sobre todo entre los más jóvenes.

Diseñador gráfico de 31 años, Cristian C. (aún no anunció a su jefe que renunciará, por eso prefiere el anonimato) contó a BigBang que desde hace más de un año comenzó a planificar una nueva vida en Madrid. “Sueño tener un mejor clima laboral, mayor seguridad. Me voy con mi novia, pero si no me acompaña, voy igual”, aseguró. Por eso, puso a la venta gran parte de sus pertenencias y planifica partir en los próximos meses.

Según el estudio, más de la mitad de los trabajadores argentinos quieren irse del país.

Medrano detalló que la mayor cantidad de los argentinos que desean irse del país son jóvenes. “Hay una cuestión generacional, pero también es cierto que las personas más jóvenes tienen condiciones laborales de menor calidad, ahí hay un efecto común”, explicó. En este sentido, el psicólogo destacó que el dato de que los trabajadores se sientan “menos felices” tiene un gran impacto: “Sólo el 34 % está conforme con el salario”.

Nicolás Cabr, de 32 años, es profesor de surf y hace casi dos años se instaló en Buzios, Brasil, donde trabaja cinco horas dando clases. “Era de Rosario, ahí ganaba $30.000 y trabajaba 12 horas, no vivía. Me divertía saliendo los fines de semana y nada más, no podía surfear. Ahora soy feliz, tengo mi escuela, trabajo cinco horas y hago una vida tranquila. Se puede vivir bien, se gana igual o menos, pero alcanza para tener calidad de vida”, comentó a BigBang.

Nueva vida. Nicolás Cabr se instaló hace casi dos años en Buzios.

De acuerdo al informe, casi un 39 % contó que “siempre o casi siempre” le resulta difícil relajarse tras una jornada laboral, mientras que un 30 % aseguró que cada vez le cuesta más ir al trabajo. Un 32,5 % señaló que se encuentra tan cansado que no puede dedicarse a otras cosas después del trabajo. Una porción menor dice que experimenta dolor o tensión muscular, ansiedad o nervios, cansancio físico, falta de energía y problemas controlar la preocupación.

“Es importante que se sienta que hay oportunidades de desarrollo. No es lo mismo afrontar un contexto de crisis e incertidumbre cuando sentís que tenés recursos psicológicos, sociales y económicos, que cuando sentís que no los tenés”, explicó Medrano. La encuesta fue realizada a 1.050 personas de entre 18 y 60 años de Capital Federal, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Rosario y San Miguel de Tucumán.