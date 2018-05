Perón Perón qué grande sos: la insólita interna en el restaurante Justicialista de Palermo

El restaurante Perón Perón quedó envuelto en una insólita ola de denuncias y acusaciones entre los dueños, gerentes y chefs que lo llevan adelante.

Se trata de la popular propuesta de gastronomía Justicialista, cuyo local está ubicado en pleno Palermo. Aunque circularon versiones de todo tipo, desde el cierre hasta incumplimientos impositivos, anoche estuvo repleto.

Todo comenzó ayer por la tarde, cuando en redes sociales comenzaron a circular versiones respecto al cierre del ya clásico restaurante de Palermo Hollywood.

El malentendido se inició a partir de un mensaje que publicaba un ex chef y ex gerente del restaurante, Gonzalo Alderete Pagés, quien decía que esta semana no les permitieron el ingreso al local. “Nos esperaron con matones en la puerta. Nos despidieron a los gritos, cambiaron las cerraduras, entraron en las computadoras, se robaron nuestras recetas”, denunciaba.

Sin embargo, horas más tarde apareció el dueño del restaurante temático, Daniel Narezo Roig, quien no solo desmintió el cierre del ya mítico restaurante, sino que además publicó una foto donde se veía a los comensales en un salón repleto. “Está más que abierto. La posta sobre el Perón Perón. Ni cerrado ni laburantes despedidos”, dijo.

Perón Perón.

Abierto.

Ángel Carranza 2225.

4777 6194✌�� pic.twitter.com/HGmaMzWAPU — El Perón Perón (@PeronperonO) 25 de mayo de 2018

Las dudas comenzaron ya que en horas de la tarde el restaurante estaba cerrado al público, y se tomó el primer posteo como si fuera una despedida. De todos modos por la noche el restaurante permaneció abierto.

Aparentemente, Narezo Roig decidió romper un acuerdo con el chef y director gastronómico y tomar las riendas del próspero comercio con temática Justicialista.