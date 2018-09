Pidieron elevar a juicio la causa por la muerte de dos fans en el show del Indio en Olavarría

Luego de un año y medio de investigación, el fiscal David Carballo cerró la etapa de instrucción de la causa judicial por la muerte de dos fans en el show del Indio Solari en Olavarría y elevó el pedido a juicio al juez de Garantías Carlos Villamarín. El proceso oral podría dar inicio en agosto del año próximo.

Solari no fue imputado en el pedido de elevación a juicio.

En el recital, realizado el 11 de marzo de 2017, fallecieron Javier León y Juan Francisco Bulacio. Según se determinó, ambos perecieron por asfixia a causa de una avalancha humana.

Los únicos imputados son los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, y Gustavo Zurita, productores y organizadores del concierto. De acuerdo al fiscal, no se encontraron en la investigación "elementos como para imputarle responsabilidad al artista" ni al intendente de Olavarría Ezequiel Galli, que según Carballo sólo es testigo de la causa y debe responder por cuestiones contravencionales anexas al show.

La indignación de las viudas

"Es todo un tema. En su momento, cuando me enteré lo que estaba pasando, lo llamé al procurador general a hacerle el reclamo", expresó en diálogo con BigBang María José Suárez, viuda de Javier León, sobre la ausencia de Galli y Solari como acusados en la elevación a juicio.

Los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, dos de los imputados.

"Este caballero me terminó diciendo que mi sentido común no era el de la Justicia. Estoy segura de que el Indio es parte de la organización y tiene que estar procesado, pero en todo caso está bien cubierto. Lo del intendente es directamente una falta de respeto. Si tenes las pruebas para imputar a los productores, ¿cómo no vas a imputar a Galli que es el que dio el OK?", agregó.

En ese sentido, Fernando Burlando, abogado de Suárez y de Mariana Fernández, viuda de Juan Francisco Bulacio, no pierde las esperanzas de que el intendente y el artista puedan ser imputados en una segunda instancia.

Maria José Suárez y Mariana Fernández perdieron a sus maridos en el show. (Foto: Clarín).

"No descarto que se continúe la investigación, hay muchas situaciones que quedaron en el tintero", le señaló a BigBang. "Es probable que durante el juicio oral este tipo de situaciones se aclaren, incluso integrando a los responsables".