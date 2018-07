Piñas y patadas de una embarazada "pro vida" a una nena por apoyar la legalización del aborto

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción -por 129 votos a favor y 125 en contra, con una sola abstención- al proyecto de la despenalización del aborto, a principios de julio comenzó el debate en comisiones.

Mientras tanto, en las calles la discusión entre aquellos que dicen defender “las dos vidas” y los que buscan que se implemente dicha ley se torna cada vez más violenta.

Y esto no excede a la televisión, ya que, por ejemplo, Amalia Granata se convirtió en la bandera de los “pro vida” y se enfrenta a todos los que defienden el proyecto, tanto en la pantalla chica como en las redes sociales.

En este contexto que agiganta cada vez más la tan criticada grieta, comenzó a circular un video en el que se puede ver a una joven adolescente de 12 años siendo agredida física y verbalmente por una mujer con un avanzado embarazo.

La víctima de esta historia se llama Leslie, una joven de Claypole que como gran parte de sus amigas decidió llevar con orgullo el característico pañuelo verde, símbolo de aquellos que están a favor de la legalización del aborto.

El domingo, según relató Crónica, Leslie se encontraba con su grupo de amigos cuando una chica de nombre Milagros Orellana, de casi 18 años, decidió increparla. "Yo estaba con mis amigos en una plaza como cualquier chico de nuestra edad”, señaló la chica de 12 años.

Leslie, la víctima de esta historia.

Y continuó: “Estaba con mi pañuelo a favor de la campaña del aborto en mi mano derecha, y llega esta chica preguntando quién estaba a favor del aborto, a lo que le dije que yo”. Fue entonces, por lo que se puede ver en el video, Orellana comenzó a increpar verbalmente a Leslie, quien intentó no reaccionar a las agresiones producto del avanzado embarazo de su agresora.

"Al rato llega con una amiga, y me empiezan a apurar, diciendo que no tenía justificación, hasta que esta chicha Milagros me invita a pelear", relató. Lo cierto es que en el clip de aproximadamente un minuto, se puede oír como la adolescente de 12 años se niega a pelear, mientras que la chica embarazada le propina una fuerte cachetada.

A partir de ahí, Orellana acorrala a Leslie contra la pared, la sujeta del pelo y le empieza a propinar golpes de puño en el rostro hasta que cae al suelo. No conforme con esto, la joven embarazada le patea la cara reiteradas veces y se le sube encima para seguir golpeándola. ¿El grupo de amigos? Festejaba la pelea entre ambas chicas, mientras que Leslie solo atinaba a cubrirse el rostro.

Leslie recibió patadas en la cara.

Al final del clip, los presentes le piden a Orellana que deje de golpearla ya que Leslie “no se iba a parar de manos” y todo terminó ahí. "Yo estaba muy mal, porque publicaron el video en las redes para reírse de mí y eso me puso muy triste", cerró Leslie al ver el video en las redes.