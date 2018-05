Polémica por el fallo que absolvió a una maestra que tuvo un hijo con su alumno de 13 años

En la localidad de Palmira, a 35 kilómetros de la ciudad de Mendoza, una familia denunció que una maestra particular abusó de su hijo de 13 años. Aunque los hechos ocurrieron en 2015, la Justicia recientemente absolvió a la docente y determinó que en aquel entonces el joven era "maduro sexualmente" y que las relaciones sexuales fueron "consentidas y con el aval de parte de la familia del adolescente".

Tras conocerse el fallo, el chico que ahora tiene 17 años decidió hablar y contó el calvario que vivió en su adolescencia. "Me hizo un hombre de golpe", aseguró.

El joven que, ahora tiene 17 años, denunció que la docente lo tocaba mientras lo hacía estudiar.

Según determinaron los investigadores, cuando el chico estaba en séptimo grado de primaria tuvo que dejar de ir por un tiempo a la escuela debido a que se había lastimado con un arco de fútbol que se le había caído encima.

Para que continuara con sus estudios, los padres decidieron contratar a una maestra particular, conocida de ellos, que podía ayudarlo a no perder el año escolar. En ese panorama y a sabiendas de que Vanina Alexandra Vélez estaba por recibirse de docente y daba clases de apoyo escolar a chicos, la familia del joven decidió llamarla.

"Fuimos a mi habitación. Tenía 13 años, fue mi primera vez", contó el menor en cámara Gesell durante la investigación del juicio por estupro a la maestra. Según pudo averiguar Clarín, la joven de 23 años admitió que mantuvo relaciones con su alumno, pero aseguró que fueron consentidas porque el chico "la buscaba".

La joven aseguró que las relaciones sexuales eran consentidas.

En aquel entonces, los dos vivían en Palmira y la docente tenía que visitar la casa del joven varias veces a la semana porque debía ayudarlo con diferentes materias. Sin embargo, lo que de verdad ocurrió fue que mantuvieron encuentros sexuales durante meses, hasta que ella quedó embarazada de una beba, que nació cuando el adolescente tenía 14 años.

Ante esta situación, la docente de 23 años se mudó a la casa de su alumno, hasta que la chica lo abandonó cuando conoció a otra persona. Desde entonces, el chico no volvió a ver a su hija, y su familia decidió denunciar a la maestra por estupro.

El polémico caso llegó a la Justicia a principios de 2015, cuando comenzó una disputada por los alimentos y el régimen de visitas de la nena. En el juzgado de Familia, la mediadora advirtió que el padre de la bebé tenía 14 años y la madre era 9 años mayor, por lo que derivó el caso a la Justicia Penal.

Finalmente, en los últimos días la Justicia mendocina resolvió absolver a la maestra, debido a que el alumno era "maduro sexualmente" y porque las relaciones sexuales fueron "consentidas y con el aval de parte de la familia del adolescente". Sin embargo, el informe de los peritos psiquiátricos contradice la sentencia, ya que explican que el chico en realidad "se encontraba en situación de vulnerabilidad, fácilmente influenciado y alta posibilidad de ser inducido".

Los hechos ocurrieron en la localidad de Palmira, Mendoza.

El relato del menor

En diálogo con Clarín, el menor sostuvo que la mujer acusada lo hizo convertirse en hombre antes de tiempo. "Cuando me explicaba las materias, me hacía caricias en la entrepierna, me hablaba al oído para excitarme. Yo no sabia ni cuidarme", se defendió.

"A esa edad tendría que haber estado jugando a la pelota con mis amigos", confesó apenado y agregó que ahora siente vergüenza de salir a la calle porque todos se burlan de él.

Héctor, el papa del chico, dice que la maestra cometió estupro.

Además, el adolescente contó que a pesar de haber estado separado de la maestra, él nunca dejó de llevarle pañales y leche a su hija, hasta que vivió un episodio muy violento con la joven y su madre.

"Un día que llegué tarde con la leche, ella y la madre, empezaron a pegarme con la cadena del perro, me insultaban y me decían que no servía como padre", comentó y dijo que al poco tiempo la docente se puso en pareja con otro hombre, por lo que ya no vio más a la nena, que ya tiene 3 años.

"La nena no se me parece, es rubia de ojos claros, y yo soy morocho. Si soy el padre, voy a darle todo el cariño que se merece. Pero si no, a ella (la maestra) le voy a hacer pagar todo el daño que me hizo. Me arruinó la vida", dijo por último A.