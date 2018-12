Por qué el Gobierno eliminó el spot de Darthés ahora y no cuando Calu Rivero lo denunció por acoso

La denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés por “abuso sexual con acceso carnal” generó un gran revuelo en todo el país. Fueron muchas las figuras que le soltaron la mano al actor y les pidieron disculpas a todas aquellas actrices que se animaron a denunciarlo públicamente meses atrás y que, al mismo tiempo, fueron cuestionadas por sus propios colegas.

Al darse a conocer el video en el que Thelma relata entre lágrimas el sufrimiento que le tocó vivir cuando tenía 16 años al lado del ex protagonista de Simona, el Instituto Nacional de las Mujeres Argentinas (INAM) decidió retirar de todas las cuentas oficiales del Gobierno Nacional el spot contra la violencia de género que tenía como protagonista, entre otros, a Darthés.

La primera en anunciar esta medida fue la titular del INAM, Fabiana Tuñez. “Debido a la acusación y denuncia penal de Thelma Fardín contra Juan Darthés decidimos bajar de todas las cuentas oficiales nuestra campaña contra la violencia de género del año 2016”, escribió en Twitter.

En esa línea, se sumó el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien con similares palabras anunció que el spot iba a ser retirado de todas las redes sociales. “Por respeto a la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés resolvimos levantar de estas redes un spot publicado contra la violencia de género del que el acusado formaba parte”, explicó el jefe de Estado.

Lo cierto es que esta medida despertó polémica entre los usuarios, no por el hecho de que retiren el anuncio donde participó el actor, sino que lo hagan después del crudo relato de Thelma y no cuando Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos lo acusaran públicamente de acoso.

Este portal se comunicó con Fabiana Tuñez, quien detalló las razones por las que se decidió retirar de los medios en este momento el spot contra la violencia de género. “Cuando se hizo el spot no había denuncias o por lo menos que supiéramos de ellas. Esto fue en 2016", explicó.

Al mismo tiempo, la titular del INAM resaltó que como las denuncias de Calu Rivero y el resto de las actrices fueron públicas y no hechas en la Justicia, se tomó la decisión de mantener la campaña contra la violencia de género hecha hace dos años. “Había otras figuras en ese mismo spot. Al existir una denuncia penal y enterarnos, se decidió dar de baja el mismo”, dijo.

Y agregó: “Reafirmamos nuestra lucha para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres”. Por otra parte, consultada sobre si pudo contactarse con Thelma, remarcó que están a disposición de la actriz y de todas las mujeres que lo necesiten. “Estamos en eso. Ayer no era oportuno por la explosión del tema en los medios y por respeto a sus tiempos”, explicó.

Y cerró: “Pero si avanzamos con gestiones con la ministra de la mujer de Nicaragua. Hubo una reunión de ONU Mujeres con la Ministra de Nicaragua hablando para articular y ayudar a Thelma con su denuncia”. A partir de la denuncia de la actriz de 26 años, desde el INAM señalaron que hubo un incremento de llamadas a la línea 144 por abuso sexual.

Thelma Fardín denunció que en el año 2009 Juan Darthés la violó durante una gira por Nicaragua. “Tenía 16 años. Era una nena. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo ´mirá como me ponés´ haciéndome sentir su erección. Yo decía diciendo que no y me tiró en la cama, me corrió el shorcito y comenzó a practicarme sexo oral”, contó.