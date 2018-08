Por qué es bueno dar la teta y qué famosas se sumaron a la campaña

Desde el 1° de agosto y hasta el miércoles 8, se celebra cada año y a nivel mundial la Semana de la Lactancia Materna, la cual busca concientizar a las mujeres sobre los beneficios que trae la lactancia natural para los recién nacidos.

Hoy termina la Semana de la Lactancia Materna en el mundo.

A pesar de que la leche materna es el mejor alimento para los bebés, lo cierto es que solo el 50% de las madres continúa con esta práctica al año de vida del niño, por lo que esta campaña intenta que las mujeres comprendan que con darle la teta a su hijo previenen muchas enfermedades a corto y largo plazo.

Esta celebración se lleva a cabo en más de 120 países del mundo desde el año 1992, cuando fue instaurada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF con el objetivo de fomentar la lactancia natural y mejorar la salud de los bebés, entre otras cosas.

En Argentina, muchas fueron las actrices y figuras que se sumaron a esta campaña, y desde sus redes sociales contaron las experiencias que vivieron junto a sus hijos cuando se convirtieron en madres y tuvieron el primer contacto con sus hijos.

Una de las que utilizó su Instagram para hablar de la Semana de la Lactancia fue Paula Chaves, quien explicó que para que más mujeres den la teta necesitan "conteción y amor" y "menos frases desafortunadas".

"Necesitamos un entorno amoroso que nos aliente", indicó además, junto a una foto suya donde se la puede ver mientras amamanta a su hija Olivia.

Del mismo modo, la actriz y conductora María del Cerro explicó que hace tres años nació su pequeña hija Mila, y que animarse a darle la teta fue uno de los momentos más complicados que debió atravesar, ya que no resultó nada sencillo.

"Todo el mundo me hablaba del parto pero casi nadie de la bajada de leche, no podía creer lo que me estaba pasando. Se me caían las lagrimas del dolor, pero tenía la convicción de que estaba haciendo las cosas bien , y que de ahí en adelante lo más importante iba a ser darle lo mejor de mi a Mila", aseguró.

Del mismo modo, Ximena Capristo hizo referencia a la Semana de la Lactancia Materna, como así también lo hizo Juana Repetto con un extenso mensaje.

"Dar la teta es dar lo mejor de mi. Es lo más lindo del mundo, es la conexión más hermosa que alguna vez haya tenido. Poder darle a mi hijo lo que necesita es sin duda el privilegio más grande del mundo. Agradezco a todas las mujeres que difunden y apoyan la lactancia materna. Gracias por hacerme saber lo importante que sería para nosotros esta hermosa etapa que estamos viviendo", escribió.

Lo cierto es que los mensajes de las famosas provocaron que muchas mujeres se sumaran a la campaña en las redes sociales, y subieran también su foto mientras amamantaban a sus hijos.