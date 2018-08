Porcelana, venta de órganos y nazismo: los argumentos más absurdos en contra del aborto

El miércoles, el debate por la legalización del aborto entrará al recinto de Senadores luego de recibir la media sanción en Diputados. En las semanas previas, la discusión tuvo como escenario el plenario de comisiones.

Y fue allí donde varios expositores desplegaron un superlativo nivel de absurdo, poniéndose en contra de la legalización con argumentos con inexistente asidero en la realidad. Aquí, un repaso.

Abel Albino (médico)

“Tienen que entender que el profiláctico no protege de nada. El virus del SIDA atraviesa la porcelana. Es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente porque falla el 30% de las veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el SIDA”.

Fernando Secín (urólogo)

“¿Qué vamos a hacer con esos bebés que patalean dentro de las mujeres? Es más seguro para la mujer hacerlo nacer a ese chico y matarlo fuera que matarlo dentro de ese útero”.

Mariano Obarrio (periodista)

"Hay organizaciones que han reconocido que venden desechos humanos producidos por el aborto. Me llama mucho la atención que en esta ley eso no se haya regulado. La ley no tiene en cuenta al hombre. Deja al hombre en una desigualdad de condiciones que es palmaria"

María Angélica Gelli (abogada)

"Bueno, ya que estamos en un país con libertad de expresión lo voy a decir: Este proyecto de ley establece una política pública de aborto y me pregunto si no es una política de control de la natalidad por otros medios". María Angélica Gelli, abogada. #AbortoLegal — Noe Barral Grigera (@nbg__) 10 de julio de 2018

“¿Hasta dónde estamos dispuestos a proteger la vida naciente y al mismo tiempo la de la mujer o la de la niña? Yo diría que el punto es que si alguien está embarazado es porque el cuerpo está maduro para ese embarazo".

Luis Figueroa Durand (cirujano)

“En los países nórdicos, donde el aborto es legal, sus estadísticas demuestran que las mujeres que abortan triplican las muertes por accidentes y cuadriplican los suicidios. Eso tiene que ver con que la mujer que tiene depresión tal vez no mire al cruzar la calle o deje una hornalla prendida”.

Gerardo Amarilla (diputado uruguayo)

“El aborto legal se ha llevado más vidas que el nazismo. Es objetivo. Hay una selección de sexo en algunos países. Dinamarca se jacta de no tener nacimientos de chicos con Síndrome Down”.

Jorge Serrano (doctor en bioética mexicano)

“Entran dos personas, la madre y el hijo, dos corazones latiendo. La intervención más brutal y salvaje: dilatan el cuello, una cucharilla y arrancan una pierna, la otra, el cuerpo. Resultado: un cadáver. Derramamiento de sangre que no es de la mamá. Queda un niño o una niña en el quirófano y una mujer destrozada en su corazón”.

Por fuera del debate en plenarios

Mientras se desarrollaba la exposición en plenarios, otras figuras públicas también lanzaban opiniones insólitas en contra de la legalización del aborto.

Si por ejemplo si te molesta tu vecino y en vez de mudarte lo matas sos un asesino, ahora si te molesta un embarazo no deseado y matas a tu propio hijo que sos????? #CuidemosLas2Vidas ���� — Amalia Granata ���� (@AmelieGranata) 30 de julio de 2018

“Si por ejemplo si te molesta tu vecino y en vez de mudarte lo matás sos un asesino, ahora si te molesta un embarazo no deseado y matás a tu propio hijo ¿qué sos?", tuiteaba por ejemplo Amalia Granata.

Por su parte, la vicepresidenta Gabriela Michetti se mostraba en contra incluso en caso de violación, circunstancia de despenalización prevista en el Código Penal argentino.

"Lo podés dar en adopción, ver qué te pasa en el embarazo, trabajar con psicólogo, no sé. Entiendo el drama que significa, pero hay tantos dramas en la vida que uno no puede solucionar que no me parece que porque exista ese drama, digamos que a uno se le terminó la vida. O sea, podés dar en adopción el bebé y no te pasa nada", señaló en diálogo con La Nación.