Preocupación: el gobierno bonaerense decidió cerrar escuelas en el Delta

Escudándose bajo una supuesta "optimización de recursos", el gobierno de la Provincia de Buenos Aires tomó la decisión de cerrar varios escuelas de la zona del Delta.

Las comunidades isleñas están en alerta por los posibles cierres.

La única certeza, por ahora, es un comunicado de la Dirección de Inspección General (parte de la Dirección de Cultura y Educación provincial), expresando que "considerando los relevamientos presentados por las respectivas Jefaturas durante el año 2017 de la Evaluación Diagnóstica Institucional y Situacional de los Servicios Educativos, informes presentados siempre con una mirada en términos de calidad educativa y garantizando la continuidad pedagógica se procede a la clausura temporaria y a la nueva reorganización". La decisión alcanza a las escuelas 919, 920, el Jirimm 1 y las primarias número 13, 18, 19 y 25.

"El comunicado no tiene firma, la jefa regional Elsa Luna nos dijo que se hace responsable", le cuenta a BigBang Vanesa Zaffaroni, secretaria general de SUTEBA en San Fernando. "Nosotros, como entidad sindical, le planteamos a los compañeros que un comunicado no tiene fuerza de resolución, entonces tenemos que andar con cuidado sobre qué es lo que firmamos, no vaya a ser que terminemos aceptando algo que determine el cierre".

Despidos y reorganizaciones

Tal como explica Zaffaroni, la situación no sólo conlleva la pérdida de fuentes de trabajo para más de 70 docentes, sino también el aislamiento total de comunidades isleñas que perderán el fácil acceso a la educación.

Desde el gobierno provincial señalan que quieren mejorar la sociabilidad de los alumnos e integrarlos con grupos más grandes. Además, aseguran que la situación derivará en una optimización del trabajo docente.

"Lo que ellos proponen es trasladar a los niños a otros establecimientos. Pero en el Delta las distancias son muy amplias, se hace inviable que un nene de tres años salga a esperar la lancha a las 8 de la mañana al muelle para volver recién a las 7 de la tarde cuando podría tener un jardín de infantes a 10 minutos de su casa", difiere la gremialista. "Es muy difícil entender cómo viven las comunidades en las islas si sólo se tiene encima un paseíto por el Delta".

Argumentos endebles

Ayer, el asunto se trató en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de San Fernando, donde el bloque de Cambiemos aseguró estar en posesión de un informe elaborado por el gobierno provincial donde se establecía la necesidad de reducir el número de instituciones educativas en la zona.

"Los argumentos son muy endebles, no tienen fundamentación", señala Zaffaroni, quien estuvo presente en la sesión. "Y es una pena que ese informe no haya sido facilitado a nadie fuera de los concejales de Cambiemos, ni siquiera a los protagonistas principales, que son las familias y docentes. Los legisladores dicen que está abierto el diálogo, pero el diálogo debe instrumentarse antes, no después de tomar la decisión".

Los cierres determinarían una complicada reubicación de alumnos.

Por ahora, docentes, alumnos y padres pugnan por que la visibilización del conflicto les sea favorable. El SUTEBA de San Fernando se sumó a la marcha contra el Gobierno, mientras que el 3 de marzo una travesía masiva de kayakistas y un acto en el Río Luján buscarán llamar la atención sobre el conflicto.