Qué es la “Rueda de la muerte”, el peligroso reto viral que puede ocasionar un derrame cerebral

Los retos virales llegaron para quedarse, pero existen aquellos que pueden ser realmente peligrosos y hasta ocasionar la muerte si no se toma la adecuada precaución. Este es el caso del reto conocido como “Rondabout of Death”, el cual consiste en dar vueltas sobre una rueda giratoria de una plaza a máxima velocidad y que puede ocasionar un derrame cerebral.

El reto comenzó a cobrar gran popularidad en Youtube, donde se puede ver a jóvenes adolescentes subirse a la rueda giratoria y darle impulso con una moto para aumentar la velocidad de las vueltas. Como resultado se puede ver a los protagonistas descompuestos, muy mareados y hasta hay casos donde salen despedidos por el gran impulso que alcanzan.

Teniendo esto en cuenta, parece un reto absurdo, pero inofensivo. Pero Tyler Broome, un niño inglés de 11 años, demostró que este nuevo “challenge” es muy peligroso. El pequeño casi pierde la vida al intentar recrear este reto en una plaza. Fue su propia madre, quien dio a conocer su historia a través de Facebook para alertar del peligro del reto viral y traer conciencia.

Según explicó Dawn Hollingworth, la mamá de Tyler, en la red social, el nene se encontraba jugando en el parque cuando un grupo de chicos mayores le propusieron hacer el reto. Tyler, sin dudarlo, aceptó el desafío y se propuso a participar de la “Rueda de la muerte”. Se subió al juego infantil y dejó que le dieran vueltas a alta velocidad sin pensar en las consecuencias.

Rápidamente, sus ojos y cabeza se hincharon como consecuencia del efecto de la sangre circulando tan rápido hacia la cabeza. Esto provocó que el menor perdiera la conciencia y fuera abandonado por sus amigos y los adolescentes que le propusieron hacer el reto. De hecho, fue un desconocido quien auxilio a Tyler y ayudó a que sea atendido en un hospital.

Así quedó Tyler.

Luego de varios estudios, los médicos determinaron que las lesiones que sufrió Tyler son las mismas que sufrían los pilotos de combate que padecen los efectos de la fuerza de gravedad cuando no llevan las máscaras de oxígeno. “Sus heridas eran tan raras que el personal nunca había presenciado tales lesiones y tuvo que investigar antes de poder tratarlo”, señaló su mamá.

Y agregó: “En cuanto a las bolsas de basura que se llaman amigos que rieron tan fuerte cuando se desmayó y lo dejaron solo inconsciente en el parque, yo y la policía sabemos quién eres. El chico de la bicicleta que no voy a nombrar es casi un adulto, pero corrió como un bebé. La policía ahora tiene el video y no he podido obtener la cuenta de mi hijo del incidente debido a sus heridas”.

Tuvo serio riesgo de sufrir un derrame cerebral.

Según detalló Hollingworth, su hijo permanece en el hospital con la amenaza de un derrame cerebral si la hinchazón de su cabeza no baja para liberar la presión. “He publicado este video no por simpatía, sino puramente con la esperanza de que los niños lo vean y no repitas esta broma. Podría perder fácilmente a mi hijo esta noche”, cerró.

Los ojos y la cabeza de Tyler se hincharon por la cantidad de sangre circulando hacia la cabeza.

La policía abrió una investigación para encontrar a los chicos que indujeron a Tyler a realizar el reto y que, una vez vieron que estaba tendido en el suelo, lo abandonaron a su suerte.