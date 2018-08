Qué es y cómo nace la astrología: por qué creemos en el horóscopo

La astrología está en todos lados. Sitios, canales de tv, redes sociales y hasta en la más mínima conversación cotidiana. Lo que era considerado un tabú o un tema menor hoy es lo que orienta a más de uno al momento de tomar un decisión, cuidarse la salud o confiar en algún romance espontáneo.

El furor por el la astrología se inició en los años '80 y los años siguientes fue en ascenso. Buscar qué dice nuestra carta natal es una tarea sencilla y que se realiza casi automáticamente al querer entender el carácter o saber sobre alguna cuestión en particular.

Pero no solo el furor corre de la mano de los que desean saber sino de los que ofrecen sus servicios. En las redes sociales son muchas las opciones para contactar a un gurú y pactar una consulta. La distancia no frena la videncia por lo que con ayuda de la tecnología también las predicciones se brindan desde trasmisiones privadas en vivo en Facebook, Instagram o Skype.

Las cuentas dedicadas a los astros o a otras prácticas vinculadas acumulan likes y seguidores.

A su vez se multiplican las escuelas, capacitaciones, talleres y grupos de estudio que se complementan con debates e intercambios de información en comunidades multiplican escuelas, talleres, grupos de estudio y comunidades virtuales.

Hacerse la carta natal es cada vez más habitual, y las revistas de horóscopos aumentan sus ventas cada año.

¿De dónde surge la investigación en los astros?

La astrología es un sistema de conocimiento que data sus orígenes en la Mesopotamia, alrededor de los años 3000 AC, de la mano de los Sumerios. Ellos fueros los primeros en escribir los movimientos de los planetas en el zodíaco, con las constelaciones tal como las conocemos hasta el presente.

El interés sobre este sistema fue cambiando pero siempre en ascenso. BigBang habló con Jimena La Torre y asegura que el interés por saber abarca un público amplio y cada vez más homogéneo.

"Desde siempre la astrología genera interés y curiosidad. Hasta los dicen que no creen preguntan y desean conocer sobre su futuro. Siempre fui consultada por los grandes políticos y por las personas de poder. En un momento se tomaba como una práctica para algunos pocos, para elegidos pero quizás por cuestiones de tabú. Eso ya cambió", contó.

La Torre asegura que el tabú sobre el tema ya no existe.

La credibilidad de lo que asegura la predicción varía según sea el autor de cada línea publicada en diarios, revistas y sitios web especializados. La Torre pregona en averiguar un poco más sobre la persona que brinda un pronóstico para evitar engaños.

"Me hago cargo de haber generado que la gente investigue quién es el que hace los horóscopos. Recomiendo que no se dejen engañar. Ante la exigencia del público y el crecimiento de la búsqueda de estos temas se logró ampliar el espacio en los medios. Los diarios y revistas debieron buscar más expertos en estos temas. No todos son Horangel o Lily Sullos, sino que se abrió la posibilidad a otros. Eso también es muestra de la tendencia. Y el boom de lecturas en cualquier sitio tienen que ver con temas vinculados al sexo y el horóscopo. Es lo que más mide", suma La Torre quien comparte sus videos en su propio canal de Youtube.

Lo cierto es que en todo momento de crisis la búsqueda de respuesta hace que algunos más se sumen en la creencia como símbolo de esperanza y los que siempre consultaban aumenten su interés.

"Siempre en tiempos de crisis la gente se interesa más. Empecé a estudiar en el '95 y antes muchos más. Lo que se ha impuesto es que algo que antes lo dejaban para los locos o era cuestionado es parte del cotidiano", afirmó.

¿Por qué creemos?

Todo el mundo lee "el horóscopo semanal" e incluso en BigBang una de las notas más leídas son las predicciones, aunque dependiendo la manera en la que se realiza, sólo el 30% de los nativos de cada signo quedan incluidos en la predicción. Esto se debe a que el tránsito de un planeta afecta a ciertos grados (lo que se traduce en días) de nacimiento, pero no a todo el espectro de un signo.

Para completar lo que aseguran los astros se combina con el tarot, numerología, la limpiezas, rituales con velas y otras prácticas vinculadas. Sobre eso Fabiana Aquín, experta en tarot terapéutico, numerología y energía, contó a este portal que en los últimos tiempos los mensajes, consultas y encuentros aumentaron más del doble.

"La sociedad esta mal. Hay mucha agresión, mucha envidia. La gente busca protección. No comprende el motivo de sus fracasos o situaciones que no salen como esperaba. La mayoría de las consultas son por trabajo y por sufrir la soledad. Todo lo que se vincula al amor es lo que más angustia a la gente", cuenta a BigBang.

Aquín atiende las consultas hasta en teatros.

En el caso de Aquín, la práctica de tirar el tarot comenzó de muy pequeña y su maestra fue su abuela. "Hoy es más común que estudien en talleres o cursos rápidos pero en esos casos recomiendo no tomar como válida cualquier tirada. Porque ante la necesidad y desesperación surgen muchos farsantes que engañan a la gente pero también muchos de los que estudian es porque quieren saber más y evitar estafas", sumó.

Tanto La Torre como Aquín coinciden en que el tabú que existía sobre lo esotérico fue lentamente superado porque la gente está abriendo los caminos a otros panoramas. "Abrieron la cabeza y muchos otros reconocieron que consultaban a los astros pero que no lo admitían por el qué dirán", dice y ejemplifica con una situación frecuente que vive en su consultorio.

El temor los empuja a preguntar.

"Una persona que me viene a verme por tema de salud consulta antes de que lo vea el médico. Si los profesionales no logran diagnosticarle nada vienen de nuevo para ver si puedo decirle algo, y si se curó también preguntan por si hay algo más. El temor los empuja a preguntar. A querer saber. Muchas veces recurro a hacer una limpieza de energía para que baje la tensión que sienten", dice la experta que ante la demanda, no solo atiende en su consultorio sino que también realiza presentaciones en teatros para recibir más público. Su próxima presentación será el 16 de agosto a las 20 hs en el Teatro Asterión (Zelaya 3122) donde brindará herramientas para superar los miedos y alcanzar el ansiado estado de armonía.

No hay dudas de que es más que una tendencia pasajera. Ante el dilema si 'creer o reventar', todos creen.