Quedó detenido el parrillero que quiso suicidarse por la clausura de su puesto en Costanera

El dueño de un local ambulante de Costanera Norte, ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta, pasó cuatro horas de alta tensión, ya que amenazó con quitarse la vida con un cuchillo si la policía se llevaba su puesto ilegal.

Finalmente, tras hablar con su abogado, el vendedor se calmó, y fue detenido por los oficiales de seguridad, mientras que su puesto también fue secuestrado.

Según informaron las autoridades, el propietario del puesto de choripanes no cuenta con la habilitación necesaria para comerciar en ese lugar, por lo que cuando la policía le dijo que debía cerrar el puesto, el vendedor se desesperó y optó por encadenarse a él.

Máxima Tensión en Costanera Norte por parrillero atrincherado que resiste desalojo de su puesto. Así comenzó todo: pic.twitter.com/Lg16HqSfzs — Alerta Provincia (@AlertaProvincia) 26 de septiembre de 2018

Un móvil en vivo de Crónica dialogó con el comerciante, de nombre Juan Carlos, quien manifestó: "Estoy dispuesto a pagar con mi vida para defender mi trabajo. Yo no soy piquetero, ni soy delincuente, yo laburo para darle de comer a mi familia, hace 40 años que trabajo en este puesto".

"Llevo 40 años acá dentro. No me importa nada. Amo a mi familia. No soy un delincuente. Voy a dar mi vida por mi trabajo", dijo también angustiado.

El parrillero fue detenido tras cuatro horas de atrincheramiento.

Lo cierto, es que tras cuatro horas de amenazas, el parrillero declinó su postura, y después de hablar con su abogado y dos psicólogos, decidió abandonar su lugar, y finalmente la policía lo detuvo.