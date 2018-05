"Reconocemos el escenario pero no el guión": el descargo de Pez luego de las acusaciones de abuso

Después de las acusaciones de abuso sexual contra Franco Salvador y Ariel Minimal, baterista y cantante de Pez respectivamente, la banda decidió ofrecer su descargo en diálogo con Rolling Stone.

La banda suspendió todos su planes a futuro.

Vale recordar que el 20 de abril la web Ya no nos callamos más -dedicada a reflejar denuncias de acoso y abuso- publicó un relato en el que una joven anónima señalaba cómo Salvador le quitó el pantalón y la ropa interior mientras estaba dormida con intenciones de abusarla.

Poco más de una semana después, otra denuncia volvió a incriminarlo, esta vez junto a Minimal. En esa ocasión, otra joven aseguró haber sido violentada verbalmente y obligada a involucrarse en una situación sexual con ambos en un hotel.

"Reconozco el escenario pero no el guión"

"Los hechos, de la manera en la que están narrados, no tienen absolutamente nada que ver con la realidad", aseguró Salvador en el diálogo con Rolling Stone.

El comunicado que Pez publicó apenas se supieron los hechos.

Tanto él como Minimal admitieron conocer a las denunciantes y señalaron que los encuentros efectivamente existieron. pero el baterista subrayó que en ellos no advirtió "ningún tipo de señal de rechazo ni de malestar".

"Claramente existió la escena. Puedo reconocer el escenario, pero no el guión", agregó Minimal. "Entiendo que ahora puedan cambiar de opinión, pero eso no me convierte en abusador. No es retroactivo".

Franco Salvador dijo conocer a las denunciantes pero aseguró que no las abusó.

"Hay minas cagadas a palos y violadas que van 24 horas después y no les toman la denuncia, eso lo entiendo. Pero no tengo otra forma de defenderme. Estamos en un momento en el que no podés decir que una mujer miente. Ahí se suspende el Estado de Derecho", se defendió el cantante insistiendo en que lo sucedido "siempre fue consentido y entre adultos".

Stand by

De acuerdo a lo reflejado por la revista, tanto el manager de Pez como la agencia productora decidieron dejar de trabajar con el grupo luego de la denuncia.

Ariel Minimal dijo reconocer "el escenario" pero no "el guión".

La banda, por ahora, suspendió totalmente sus planes: dio de baja todos sus shows y también el plan de grabar un álbum tributo al rock nacional. Sin embargo, aseguraron que no se separarán.