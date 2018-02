Repetto quiso aclarar sus dichos sobre una chica acosada y la embarró aún más

Durante este mediodía, la noticia de un acoso en el subte D generó polémica en las redes sociales, sobre todo después de que el periodista Nicolás Repetto cuestionara la forma en que vestía la víctima al momento en que se provocó el hostigamiento.

Tras su comentario, muchos seguidores del noticiero de Telefe repudiaron las palabras de Repetto en Twitter, y ante la ola de críticas, el conductor intentó aclarar sus dichos con nuevas declaraciones: "No sé porqué se indignan. No me parece una pregunta tan ilógica".

Nicolás Repetto fue muy criticado en Twitter por una pregunta a una entrevistada.

Todo comenzó este miércoles durante la emisión de El noticiero de la gente, el programa que Nicolás Repetto conduce desde hace algunos meses en Telefe. Allí, el conductor entrevistó a Débora Garay, una joven de 26 años que fue víctima de acoso en el subte D, a donde un pasajero se masturbó en su presencia.

Mientras la chica explicaba el terrible episodio que debió vivir, el conductor interrumpió su relato para preguntarle cómo estaba vestida al momento del acoso.

ATENCIÓN, MUJERES. Hay un depravado suelto en el subte porteño. Una usuaria de Facebook denunció que este degenerado le mostró su pene en la estación Agüero, en la línea D. Si lo ves, denuncialo. pic.twitter.com/8u42m8artA — Santiago Fuertes (@sgfuertes) 27 de febrero de 2018

"La pregunta es si es posible estar a la una de la mañana en un subte vestida sexy. ¿Es sensato si yo salgo a la noche a caminar por Palermo con un Rolex de oro? ", consultó Repetto y, sorprendida, Débora Garay le retrucó que todos los hombres salen vestidos como quieren a la calle y que no por eso tienen problemas.

A raíz de esto, muchos twitteros se mostraron en contra de las palabras del periodista y, fue tal el revuelo que se armó en las redes, que Nicolás optó por salir telefónicamente en el programa Pamela a la tarde para poder explicar sus palabras.

Una chica fue manoseada en la calle y después tuvo que bancarse a un chabon masturbarse mientras la miraba y Nicolas Repetto le pregunta como iba vestida porque pudo haber influenciado en lo que le pasó. Haganle un favor al mundo y saquen a este PELOTUDO de la televisión. @telefe — ailiin (@niallmyangxxl) 28 de febrero de 2018

No solo la mujer tuvo que bancar que se pajearan delante ella y la tocara, sino bancar al imbécil de "Nicolás Repetto" preguntandole "Si estaba vestida sexy"@telefe que clase de "periodista" tienen? — ��ɹǝɐɔ sǝɾǝp ǝɯ ou (@SilvanaMQG) 28 de febrero de 2018

"Me parece que es relevante en el caso para saber. ¿Qué significa el término 'salir provocativa'? No sé porque se indignan con las preguntas. Lo utilicé (al termino) con mis hijas cuando salían a la noche. Florencia (Raggi) y yo le mirábamos la minifalda y le decíamos 'con eso no se puede andar por la calle' y no me parece que estaba justificando a los degenerados a que la toquen", dijo el conductor.

Sobre sus argumentos, Pamela David le dijo a Repetto que lo que había dicho al mediodía en el noticiero parecía justificar al agresor, y sin vueltas, el comunicador sostuvo que no entendía porqué todos se habían indignado tanto.

"No justifico que la hayan acosado. Pregunté una cosa que tenía que preguntar. Te podés ofender pensando que justifico que sucedió esto, pero me estás prejuzgando. Yo no lo justifico de ninguna manera", dijo, aunque también añadió: "Si una chica me cuenta que sale del trabajo, va caminando y para un chico con la moto y la empieza a manosear, y después sale corriendo y se mete en el subte y diez minutos después un chico se empieza a masturbar… No me parece una pregunta tan ilógica".

Como a Pamela no le convenció del todo su respuesta, volvió a consultarle por la pregunta de la vestimenta, y él comentó: "Era para ver qué sucedía con estos dos tipos. Alguien se bajó de la moto y te apretó contra una pared, después caminó diez minutos, fue a un subte y la única persona que está parada frente a vos se empieza a masturbar. Fue una situación rara, Pamela".

"Entonces, si me dice 'mirá, la verdad que estaba con una minifalda y tacos de 15 centímetros…' empieza a ser no justificable, pero más entendible. Estaba muy provocativa, los volvió locos a los dos… No tiene justificación, pero entendés. Ahora es inentendible", dijo para finalizar.