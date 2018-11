River-Boca: la lúcida reflexión de Alejandro Dolina que se viralizó en las redes sociales

En su clásico programa radial La Venganza será terrible, que actualmente se emite por AM750, Alejandro Dolina organizó algunas ideas sobre los tristes episodios ocurridos el sábado pasado en las adyacencias del Monumental, que motivaron la suspensión de la segunda final de la Copa Libertadores entre River y Boca. El texto que aquí se reproduce se viralizó en Facebook, en cadenas de Whatsapp y de Telegram, tal vez porque hace falta un poquito de sensatez en estos días.

"Hay un poeta llamado Samuel Taylor Coleridge que decía: 'Para disfrutar un hecho artístico, hay que suspender la incredulidad'. Es decir, hay que crear un mundo ficcional, hay que no acordarse por un instante que el tipo que está disfrazado de Príncipe de Dinamarca, al finalizar la obra se va a comer pizza con sus propios asesinos. Para el fútbol también se necesita un poco de introducción de la credulidad, un poco de fe poética, eso es verdad y durante el partido nosotros solemos pensar que la vida será mejor si gana Boca o si gana River, aunque sepamos que eso es mentira.

Yo no estoy en desacuerdo con tomarse todo con dramatismo, por un rato. Ahora, cuando la cosa sigue adelante, cuando uno extiende su odio a la vida entera y cuando uno toma reacciones violentas ante cada jugada del partido, ahí ocurre algo raro. A veces uno oye decir 'Bueno, hay que organizar los operativos', esto es verdad también. 'Buen, hay que educar a la gente' y puede ser... pero ¿sabés qué me parece? ¿Cómo se hace para que una persona no tenga como máxima alegría y como máximo objetivo en su vida el triunfo el domingo de su equipo?

No solamente diciéndole: 'Mire que esto no es tan importante como parece', sino y básicamente, dándole una vida mejor. Dando una vida mejor, si uno tiene una vida más rica, más compleja, donde el tipo está bien alimentado, se educa, con la educación puede acceder a los bienes que la educación provee. Es decir, tener una educación mejor, más lúcida, más compleja, más llena de cosas. Si uno tiene una vida mejor es más difícil que lo encuentren en la calle Monroe tirándole un adoquín al micro de Boca, por ahí pasa la cosa".