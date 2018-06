Rocío Guirao Díaz habló de la detención de su primo ladrón de bicicletas: "Me da mucha pena"

El hermano del actor y modelo, Rodrigo Guirao Díaz, fue detenido el jueves a la noche, acusado de haber robado más de 15 bicicletas en Ciudad Universitaria.

Tras un allanamiento en su vivienda, los policías encontraron varios de los objetos denunciados, por que los oficiales procedieron a llevar a cabo su arresto.

La noticia se dio a conocer el fin de semana y por eso Rocío Guirao Díaz, prima de Rodrigo y del detenido, habló sobre la complicada situación de Gonzalo, aunque aseguró que hacia mucho tiempo que no sabía nada de él.

Gonzalo Guirao Díaz fue detenido por robar bicicletas en Ciudad Universitaria.

Según trascendió, la detención estuvo a cargo de la comisaría 51° de la Policía de la Ciudad, la cual comenzó una investigación tras la denuncia de que en el interior de Ciudad Universitaria se habían producido varios robos de bicicletas a estudiantes.

De esta forma, el jueves a la noche el personal de seguridad privada de esa institución dio aviso que en el estacionamiento del pabellón 1 se encontraba merodeando una persona cuya características coincidían con la de la filmación que tenían del día martes, donde se veía que un hombre había sustraído una bicicleta en el subsuelo del pabellón 2.

Varios alumnos habían denunciado el robo de sus bicicletas.

Ante la situación, el móvil policial se hizo presente en el lugar, y tras identificar al sospechoso, advirtieron que en su mochila llevaba una tijera corta cadena y una linga de acero para llevar a cabo los robos.

Tras imputar al detenido por “Averiguación de Robo”, los oficiales allanaron el domicilio de Gonzalo Guirao Díaz, y encontraron dentro 16 bicicletas robadas de distintas marcas y rodados.

Al allanar su casa, la policía halló los rodados denunciados.

Finalmente, Guirao Díaz quedó en manos del Juzgado Nacional en Criminal y Correccional N° 48 a cargo de la Dra María Dolores Fontbona De Pombo.

En diálogo con La Nación, la modelo Rocío Guirao Díaz habló de la detención de su primo, aunque aseguró que hace tiempo que no habla con él.

Rocío Guirao Díaz aseguró que no hablaba con su primo desde hacía tiempo.

"Me da mucha pena y no sé por qué habrá llegado a hacer eso. Hace años que no lo veo a Gonza. Tengo más relación con Rodrigo que con él. Lo último que supe sobre él es que había comenzado a dedicarse a la música", finalizó.