Rodrigo Eguillor negó todas las acusaciones en su contra: "Ya ni sé cuántas causas tengo"

Después de haber pasado 15 horas demorado en la Alcaidía III de La Plata, esta mañana Rodrigo Eguillor, el joven que se hizo conocido luego de haber sido acusado en las redes de abusador, recuperó su libertad tras haber sido acusado del delito de resistencia a la autoridad cuando lo demoraron en el Aeropuerto de Ezeiza, antes de viajar a España para ver el partido de Boca contra River Plate.

Cuando salió de la alcaldía, aseguró que es inocente, y ahora, tras pasar varias horas en libertad, el acusado fue al programa de Mauro Viale para negar todas las acusaciones de abusos y hostigamientos de mujeres y hablar de su vida privada.

Rodrigo Eguillor negó todas las causas en su contra.

Además de mostrarse tranquilo antes las denuncias, el chico de 24 años confesó que por problemas familiares no tiene relación con sus padres desde hace bastante tiempo.

Sin detallar los motivos concretos de lo que ocurrió, confesó que su madre, la titular de la Unidad Especializada en Ejecución 2 de Lomas de Zamora, Paula Martínez Castro, está en desacuerdo con que él salga a hablar en los medios y con que se muestre públicamente en medio de esta situación.

Sobre esto, dijo que a veces tuvo problemas con el consumo de drogas, y que eso afectó el funcionamiento de su familia y lo llevó a alejarse de ellos.

Por otra parte, dijo que la joven que lo denunció por abuso sexual está enferma, por lo que espera que pronto se cure. "No es una chica mala, por eso la invité a mi casa, yo la quería como amiga pero ella flasheó otra cosa", contó, al mismo tiempo que aseguró que la familia de la joven lo acusó de abuso para sacarle dinero.

"Buscan algo", sugirió, aunque después agregó que le importa mucho saber cómo sigue el estado de salud de ella. A pesar de eso, dijo que su denuncia es falsa, por lo que decidió iniciarle acciones legales para que todo quede claro. De todos modos, hay una denuncia en su contra por abuso y por eso se le impidió salir del país.

"Ya ni se cuántas causas tengo, pero el 90% de las cosas que dijeron son inventadas. Cualquier persona puede estar denunciada y eso no significa que sea culpable", sostuvo después de que se conocira que es investigado en tres causas.

En relación a esto, dijo que todas las causas por amenazas, acoso o abuso sexual no le importan mucho, porque asegura que no son ciertas. "Se cuelgan de una y arrancan todas", dijo sobre las chicas que lo acusaron.

Eguillor salió esta mañana en libertad tras haber estado detenido durante 15 horas.

Finalmente, aclaró que de ahora en más seguirá con su vida normal, por lo que volverá a salir con chicas, juntarse con sus amigos y retomar sus estudios.

"Yo soy un chico que no le hago mal a nadie, tengo una hermana y una mamá a las que respeto. Una mujer dice algo y todos creen que es cierto, y no es así, sino estarían todos los hombres presos", dijo por último, en una defensa que no convenció a nadie.