Salió de bailar en un boliche y no apareció más: su familia está desesperada

El domingo a la madrugada, acompañado por dos conocidas, Laureano Alarcón, de 19 años, se tomó un colectivo en Capitán Sarmiento, donde vive, para ir a bailar a un boliche ubicado de Arrecifes. Sin embargo, luego de haber estado una hora y media dentro de lugar, salió porque se sentía mal y ya nadie volvió a verlo.

Su madre, Karina Riquelme, explicó en diálogo con BigBang que su hijo fue y es buscado por agua, cielo y tierra, pero que desafortunadamente, hasta el momento no hay ninguna pista certera.

Laureano Alarcón fue visto por última vez el domingo a la madrugada.

Está preocupada y ya no sabe por dónde más buscar. Los últimos indicios que tiene de su hijo indican que el sábado a la noche se tomó un colectivo con dos chicas conocidas, que llegó al boliche Hardbar en Arrefices, y que a la hora y media le pidió a un patovica que lo sacara del lugar porque se sentía mal. Después, una cámara de seguridad del lugar lo muestra mientras se va solo, y ahí es donde se pierde el rastro.

"Es la primera vez que iba a ese lugar, no lo conocía y está ubicado en frente de un balneario, en dirección al río que ese día estaba muy crecido", contó Riquelme y agregó que, aunque su hijo habitualmente no era de tomar bebidas alcohólicas, esa madrugada sí lo había hecho y por eso salió del boliche descompuesto.

"Yo vi las imágenes de una cámara que muestran que el patovica lo sacó, y yo charlé con él, y me dijo que mi hijo fue el que le pidió salir", aclaró.

Riquelme también comentó que desde la desaparición del joven, ocurrida el domingo pasado, las fuerzas de seguridad no han dejado de buscarlo por toda la ciudad. Aunque no hay una pista clara de lo que pudo haber pasado, porque hasta el momento no se ha encontrado ninguna pertenencia de Alarcón, el martes un perro rastreador llevó a los investigadores hasta el río.

"Nadie lo vio, nadie llamó para decir que se lo cruzó, ni ningún amigo sabe a dónde fue. Ese es el inconveniente, porque no tenemos más nada que las cámaras de seguridad y el rastreo del perro", explicó.

Según sospecha Riquelme, lo que le pudo haber pasado a su hijo es que, como era la primera vez que iba a ese lugar, cuando salió del boliche se encontró perdido por el estado en el que estaba, y ante la desesperación, quizás pudo haber caído al río Arrecifes, que está muy cerca del lugar bailable.

Los investigadores pudieron confirmar que el joven de 19 años se conectó por última vez en sus redes sociales a las 23 horas del sábado. Después ya no usó el celular, por lo que se cree que no volvió a comunicarse con nadie a través de su teléfono.

"Quiero agradecer a la policía y a los bomberos que hacen todo con seriedad. Están en todos lados, en todos los detalles, y siempre me preguntan si quiero reforzar el rastreo", dijo por último, y muy afectada, Riquelme.

Un perro rastreador guió a los investigadores hasta el río Arrecifes.

Laureano Alarcón fue visto por última vez el domingo a la madrugada, en la puerta del boliche Hardbar de Arrecifes, y en esa oportunidad, llevaba puesto un jean oscuro, zapatillas con una ralla negra y una campera color claro.