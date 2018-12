Se derrumbó el techo de un aula de un tradicional colegio y dejó un saldo de 20 chicos lastimados

Tristeza, miedo, bronca e indignación. Esto le tocó vivir a un grupo numeroso de padres después de que parte del techo de un aula se desplomara sobre, al menos, 20 chicos de 3 años mientras cursaban clases en el Colegio Agustiniano San Andrés, un instituto privado de la localidad bonaerense de San Andrés ubicado en la calle Salguero al 2771.

El Colegio Agustiniano San Andrés.

En las imágenes a las que tuvo acceso este portal, se puede ver como el edificio de la institución educativa se encuentra totalmente agrietado, producto de la falta de supervisión a la hora de llevar adelante la construcción, que derivó en un saldo de 20 menores con lesiones de gravedad y de hasta su maestra, que resultó heridas en su espalda al intentar socorrer a los chicos.

Todo ocurrió el lunes 10 de diciembre, durante el turno tarde de la Sala Amarilla, cerca de las 15.30 horas. De un momento para el otro, el cielo raso de la salita se agrietó y se desmoronó sobre la cabeza de los nenes. En total, había 26 chicos en ese momento en el aula, ya que ese día dos alumnos habían faltado por diferentes motivos que nada tuvieron que ver con este hecho.

Como resultado de este accidente totalmente evitable, 20 chicos resultaron heridos. “Hubo tres que no fueron por suerte. Vamos a elevar una nota e ir con abogados. Hay una nena que se cortó el dedo y le dieron tres puntos. A un chico se le cayó un cascote en la cabeza y empezó a los vómitos”, detalló una madre totalmente indignada con lo que sucedió.

Y sumó, resaltando la actitud del colegio: “A otro se le abrió apenas la cabeza, pero no le dieron puntos. Lo dejaron así. La maestra tiene lastimada toda la espalda. Hay varios chicos lastimados. Podía haber pasado cualquier cosa. El colegio se atajó. Para sacar a los nenes, los padres tuvieron que firmar un papel. Hay padres que no firmaron y otros que sí”.

El piso cubierto con parte del techo del aula.

Otras de las madres que manifestaron su desazón y bronca por lo que ocurrió, le detalló a BigBang que recién las autoridades del costoso colegio se comunicaron con los padres de los chicos dos horas después del incidente. "Los primeros que llegaron fueron los abogados y después las ambulancias. Eso nos dolió”, detalló la mujer en diálogo con este sitio.

En esa línea, explicó que cuando “se cayó el cielo raso”, los nenes tuvieron que hacer una suerte de “salida de emergencia” a otra salita, ya que el instituto carece de salidas de emergencia visiblemente marcadas como corresponde. “Falta salidas de emergencia bien hechas. Se fueron a la salita de al lado, que también puede llegar a estar comprometida”, remarcó.

Y agregó: “Ese día faltaron dos chicos. Los lesionados son 20. Algunos tuvieron cortes, con puntos en las manos y en la cabeza, nada fatal pero si de alto riesgo. Son nenes muy chiquitos. Desde el colegio en el momento no nos dijeron nada. No sabíamos bien si había pasado a la mañana o a la tarde. No nos avisaron en el momento. Mínimo nos tenían que haber dicho qué pasó”.

Al mismo tiempo, la mamá de uno de los nenes de la salida de nivel inicial sostuvo que cerca de las 18.30 sacaron un comunicado por la página y anunciaron que las clases de este martes quedaban suspendidas. “Al lado del colegio están haciendo un gimnasio y parece que esa obra hace dos años tuvo desperfectos. Se cayó una losa entera. No hicieron las inspecciones correctamente”, advirtió.

Así quedó el techo del salón donde habían más de 20 chicos de entre 3 años.

La principal preocupación de los asustados padres es la falta de comunicación del colegio, ya que solo informaron que en los próximos días se reunirán con ellos para explicarles las razones que llevaron a la institución a deteriorarse de esta manera, siendo una de las más costosas de la localidad bonaerense, y les detallarán los pasos a seguir para reforzar los cimientos del instituto.

Cabe resaltar que las clases iban a llegar a su fin este mismo viernes, pero producto del desmoronamiento del techo fueron suspendidas. “El viernes terminaban y el año que viene no sabemos qué va a pasar. Al principio quisieron tapar todo, pero ahora están tratando de solucionar las cosas ofreciendo terapia para los nenes”, explicó.

Las grietas en el lado de afuera del Instituto.

Al ocurrir esto, los padres se comunicaron con la DiPreGep (La Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada), el organismo máximo en cuanto a educación privada en la Provincia de Buenos Aires se refiere cuya una de sus sedes está ubicada en la localidad de Santos Lugares.

“Hablé con Gisela Crosta, que es la inspectora que estuvo en el colegio junto con Mabel, la inspectora titular del Colegio Agustiniano. Me dijo que este martes no va a haber clases y que va a salir un comunicado oficial que ya estaban tratando de emitir”, confió una mamá.

El deterioro del Colegio de San Andrés.

Y continuó: “Ahí se dirá que ya están todos al tanto, tanto la inspectora como infraestructura, arquitectura de primaria y de jardín también. Esto sigue su curso y los mismos inspectores se encargan de hacer un relevamiento completo de todo el colegio. Las aulas que están perjudicadas se van a cerrar y no se seguirán dictando clases durante estos días”.

Desde el colegio anunciaron que se ofrecerá una asistencia psicológica, tanto para los padres como para chicos afectados. “Sobre todo por los chicos que quedaron muy asustados y son los más afectados. Para que puedan tener apoyo psicológico durante el verano si es necesario para que en marzo puedan iniciar el ciclo lectivo de manera norma”, le señalaron a BigBang.

Lo cierto es que este portal intentó comunicarse con la Institución, pero no encontró ninguna autoridad para que explique las razones que llevaron al colegio a derrumbarse y a agrietarse. “La inspectora del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires llegó al colegio para hacer un relevamiento de los daños. Y desde la Municipalidad hicieron lo propio”, sentenciaron.