Seamos 'Salvajes Modernos' para ser saludables

Si resumimos lo que está pasando en el mundo, diríamos que nos hemos convertido en una población salvaje. Muertes, delitos, destrucción, corrupción, robos, intolerancia, y bla bla bla. En definitiva no estaría en desacuerdo con la descripción “salvaje”, pero por supuesto no en el sentido descripto. Tenemos que ser “Salvajes Contemporáneos”.

Con mi afirmación me refiero a nuestras elecciones, es decir, elegir bien los alimentos. Lo que natura nos da con el proceso mínimo y adecuado para aquel alimento que lo necesite. Elegir comer cuando lo necesitamos (no cuando queremos), elegir tomar los líquidos adecuados (agua y alguna hierva si nos gusta), elegir descansar en tiempo y forma (de noche), elegir exponernos moderadamente al sol y al frío, elegir estar menos solos socialmente, elegir el movimiento.

Hoy estamos sobrealimentados, sobrecalentados, sobreenfriados, sobreestimulados, sobreconectados a la aparatología, superquietos. Esto se llama discordancia evolutiva y es lo que nos desestructura biológicamente.

Padecemos tempranamente enfermedades que no existían antes con tanta frecuencia a la misma edad: obesidad, demencia, dolores, cáncer, enfermedades autoinmunes y cardiovasculares, insomnio, y la lista sigue. Hoy estamos horas sentados para luego ir al gimnasio a entrenar sentados, somos los únicos animales junto con nuestras mascotas que necesitamos hacer ejercicio (todos tienen que moverse y mucho para sobrevivir), los únicos que necesitamos una guía para saber qué comer dada la confusión generada por la industria alimentaria.

El cúmulo de pequeños pecados diarios genera la enfermedad. Hoy el sistema sanitario gasta el 70% o más en tratar enfermedades crónicas.

Aún somos paleolíticos emocionalmente viviendo con alta tecnología. Tenemos que saber que la biología es lenta respecto a la cultura, la misma cambió muchas veces en los últimos 10.000 años y la biología prácticamente es la misma, esto no significa que no sea necesaria la tecnología, solo significa que estamos desfasados.

Estamos sujetos por los mismos principios evolutivos que no se pueden violar, los genes se adaptan, pero a otra velocidad por lo tanto vivimos a contramano de esa genética ancestral. Los genes predisponen, pero no determinan, nosotros determinamos con nuestras conductas. Y para mí eso es muy bueno porque significa que somos los capitanes de nuestro barco.

Podemos aprender a identificar lo que necesitamos biológicamente y seguir aprovechando la tecnología entre otras cosas, o sea culturalmente más aggiornados pero biológicamente más sapiens.

Nuestros genes están mas adaptados a combatir penurias que a enfrentar abundancia, la comodidad no es la felicidad, nos desarrollamos en la supervivencia y el desafío, eso tenemos que preservarlo para seguir evolucionando, por supuesto adecuándonos a los tiempos. Ojo con el placer sin sacrificio, estamos controlando la naturaleza, pero no nuestro cuerpo; y la naturaleza no se controla, se observa y se imita.

Hormesis (estímulo necesario para evolucionar) ayuno, ejercicio, frio. Por lo tanto, seamos Salvajes Modernos y dejemos satisfechas a nuestras queridas células.

*Marcelo Suárez

Médico especialista en Conductas Saludables